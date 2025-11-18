Es tendencia:
Celebran la U y la UC: dura lesión deja a O’Higgins sin su figura el resto del torneo rumbo al Chile 2

El Capo de Provincia perdió a uno que ha portado la jineta de capitán y complica al equipo rumbo a Copa Libertadores.

Por Nelson Martinez

Dura baja complica al Capo en al recta final.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTDura baja complica al Capo en al recta final.

Malas noticias para O’Higgins de Rancagua y se impecable campaña en la Liga de Primera. El equipo rancagüino figura tercero en la tabla de posiciones, a una unidad de U Católica en la lucha por el Chile 2.

Con esa meta por delante, el Capo de Provincia afronta un compromiso vital ante U de Chile este domingo, otro rival directo por ir derecho a fase de grupos de Copa Libertadores. Y si los azules tienen a Franco Calderón como baja, los celestes también sufren con una.

Es que el pasado triunfo ante Ñublense, en El Teniente, dejó damnificados en el elenco de Paqui Meneghi. Primero, las tarjetas amarillas lo sacaron del partido, pero luego una dura lesión lo borró de todo el torneo. Se trata del defensor Alan Robledo.

Pilar de O’Higgins se despide del torneo

Tras salir acusando dolencias en el entretiempo del último duelo de O’Higgins, el central argentino Alan Robledo se perderá todo lo que resta de la Liga de Primera, situación que complica al equipo celeste.

Gran campaña del argentino /Photosport

“El defensor Alan Robledo se pierde lo que resta del campeonato tras confirmarse un desgarro. Baja sensible para el Capo en la recta final del torneo“, avisó el periodista de Radio Rancagua, Nicolás Cortés.

El potente defensor trasandino fue capitán gran parte del año en O’Higgins, por lo que ahora Paqui deberá rearmar el puzzle para jugar ante la U. Eso sí, la buena noticia es que ahora podrá ocupar a todos sus extranjeros como titulares.

¿Y Colo Colo y la U? Los seis equipos que ya cumplieron los minutos Sub 21 en Chile

El Capo de Provincia tiene 50 puntos y ocupa el tercer lugar de la tabla, alcanzando el Chile 3 por ahora. Este domingo, a las 18:00 horas en El Teniente, enfrentará a U de Chile, que con 48 puntos amenaza su lugar.

