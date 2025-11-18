Coquimbo Unido vive un sueño en el mejor año y campaña de su historia. Campeones hace rato, ahora van por el otro objetivo, que es ganar dos duelos más seguidos y superar el récord de victorias del Ballet Azul.

Pero entre todos los festejos del histórico título, una mala noticia remeció el puerto durante la jornada del lunes pasado. Es que el propio club anunció la partida de un querido jugador.

Ícono en los años 70′, uno que pudo ver campeón al equipo antes de partir se llenó de muestras de afecto en redes sociales del club. Se trata de Manuel Morgado, quien falleció iniciada esta semana.

El sentido mensaje de Coquimbo a su ex jugador

Coquimbo Unido lamentó la partida de su ex jugador en la previa del Clásico ante Deportes La Serena. Con un emotivo mensaje, el club le rindió honores a uno de los suyos que batalló en duros años del equipo.

“Lamentamos informar el sensible fallecimiento de nuestro exjugador en los años 70’s, el recordado “Huaso”, Manuel Morgado Salas (QEDP)”, partió diciendo el elenco monarca de la Liga de Primera.

Siguiendo con su mensaje, le dedicaron la clásica frase pirata a su fallecido ex futbolista diciendo que “como club enviamos nuestras sinceras condolencias, Fuerza y Coraje a su familia, amigos/as y cercanos/as en este momento de profundo dolor”.

Coquimbo Unido volverá a la acción este sábado 22 de noviembre, a las 18:00 horas cuando reciba a Deportes La Serena. El Clásico ya dio que hablar, ya que los granates avisaron que por ningún motivo harán pasillo de campeón.