Quedan solo cuatro fechas para el fin de la Liga de Primera. Coquimbo Unido ya se declaró campeón de la temporada, pero falta por definir los cupos a copas internacionales, donde hay una intensa lucha por entrar a Copa Libertadores, y también los descensos.

Muchos equipos se juegan cosas en estas últimas cuatro jornadas. Y más allá de sus objetivos deportivos, algunos tienen que tener en cuenta el minutaje Sub 21. Por ahora, solo seis de los 16 elencos de la Primera División han completado los 1.890 minutos que exigen las bases del torneo.

O’Higgins y Unión Española hace rato sobrepasaron el minutaje Sub 21. Los hispanos han sumado 2.340 minutos con Valentín Vidal y Bruno Jáuregui como principales figuras. Por su lado, los rancaguinos alcanzan 2.328 minutos con grandes aportes de Rodrigo Godoy y Felipe Fáundez.

Por su lado, U. Católica ya alcanzó 2.044 con apariciones de Sebastián Arancibia, Juan Francisco Rossel y Diego Corral. Deportes La Serena lleva 2.020 con la gran presencia de Fernando Dinamarca, Palestino 1.971 principalmente gracias a Ian Garguez y Everton 1.914 a Emiliano Ramos.

Del resto de los equipos, el que está más cerca de completar los 1.890 minutos es Cobresal. Le restan 109. A Huachipato le faltan 133, a Deportes Iquique 151, a Audax Italiano 169, a Ñublense 189, a Coquimbo Unido 227, a Unión La Calera 227.

El más complicado es Deportes Limache, que debe sumar 342 minutos Sub 20 en las últimas cuatro fechas. Por su lado, Colo Colo aún debe 205 minutos y U. de Chile 146. Los albos deben sumar cerca de 51′ por partido para cumplir, mientras que los azules requieren de un promedio de 36′.