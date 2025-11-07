La Liga de Primera 2025 está por llegar a su término con solo cuatro fechas por jugar. Pese a que Coquimbo Unido fue campeón hace rato, todavía quedan bastantes peleas por diferentes objetivos en la tabla de posiciones.

Mientras unos quieren clasificar a la Copa Libertadores y otros a la Sudamericana, hay otro grupo que vive el enorme estrés de luchar por mantener la categoría. Hay destacan Deportes Iquique (15 puntos), Unión Española (21 pts), Deportes Limache (22 pts) y Everton (23 pts), quienes son los que más comprometidos en esta dura contienda.

Sin embargo, hay un elenco de estos cuatros que tiene que saber lidiar con otro dolor de cabeza. Hablamos de Deportes Limache, quienes además de estar urgidos por sumar puntos, tiene que promediar una enorme cantidad de minutos Sub 21 en estos últimos cuatro partidos para evitar duras sanciones.

El equipo que puede irse a la B por los minutos Sub 21

Los tomateros apenas han sumado 1.548 minutos con un Sub 21 en cancha, lo que obliga a que en estas últimas cuatro finales ante la U, Unión Española, La Calera y La Serena deban promediar 85 minutos con un juvenil en acción.

En caso de no cumplir con lo exigido, Limache será sancionado con una multa de 500 UF y con la resta de tres puntos, situación que lo dejaría tremendamente comprometido en la zona baja de esta Liga de Primera.

Deportes Limache debe promediar 85 minutos con un Sub 21 en cancha en las últimas cuatro fechas de la Liga de Primera 2025. | Foto: Photosport.

Cabe destacar que a estas alturas del torneo solo Unión Española, O’Higgins, Universidad Católica, Deportes La Serena, Everton y Palestino han cumplido con lo exigido en los minutos Sub 21. Los hispanos y rancagüinos son los que mayor minutaje suman, con 2.340 y 2.329 respectivamente.

El próximo partido de Deportes Limache en la Liga de Primera 2025

Los tomateros volverán a la acción este domingo 9 de noviembre cuando enfrenten desde las 17:30 horas a Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura. Este duelo será válido por la fecha 27 del torneo.