Everton de Viña del Mar pasa por un pésimo momento y ahora se le suma un nuevo problema, ya que salió a la luz el castigo por los incidentes ante Universidad Católica.

Los Ruleteros han tenido una temporada para el olvido en la Liga de Primera. Con una de las plantillas más caras del torneo, están en la lucha por no perder la categoría. Algo impensado al inicio del campeonato, pero que demuestra que en el fútbol nada está asegurado.

El castigo que recibe Everton

A la reciente derrota contra Universidad de Chile, ahora Everton enfrenta otra caída fuera de la cancha. Esta vez tuvieron un revés en las oficinas del Tribunal de Disciplina de la ANFP. Esto debido a que se dio a conocer el castigo de los incidentes ante Universidad Católica.

ver también Torrente pide valentía en Everton en la pelea por no irse a la B: “Hay que lavarse rápido la cara y…”

El pasado 19 de octubre, cuando los Cruzados vencían por 3-0 a los Ruleteros en el Estadio Sausalito, algunos seguidores de los viñamarinos invadieron la cancha debido a la mala campaña y provocaron serios incidentes. Finalmente, el duelo fue suspendido.

Todavía estaba pendiente el castigo que recibiría Everton, el cual se dio a conocer hoy. El periodista Diego Peralta reveló que serán sancionados con tres partidos sin público como local. Además, todos los asistentes a la Galería Cerro de aquel día quedarán con prohibición de ir a los siguientes dos encuentros como visitante del club.

Everton deberá jugar a puertas cerradas ante Iquique. Imagen: Photosport

Publicidad

Publicidad

Esta medida golpea de dura manera al club, ya que no solo está lo que significa económicamente, sino que también deportivamente. En lo que resta de año, les queda el partido ante Iquique justo cuando necesitan ganar para alejarse de la zona roja. Los otros dos encuentros los cumplirán en 2026, sea en primera o en la B.

Everton se encuentra en el 13° lugar con 23 puntos, a solo 2 unidades de Unión Española, último club que está perdiendo la categoría. Los dirigidos por Javier Torrente se las tendrán que arreglar para salvar la categoría sin el apoyo de su gente.