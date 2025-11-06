Everton de Viña del Mar está atravesando un duro cierre de temporada luego de caer por 2-0 ante la U. Los viñamarinos están en el puesto 13° con 23 puntos, solo dos unidades arriba de los puestos de descenso en la Liga de Primera.

Pese a que el panorama es poco alentador, Javier Torrente está pidiendo a sus jugadores dar ese algo extra para cerrar el año fuera de la zona de peligro.

En la conferencia de prensa posterior a la derrota con los azules el DT de los Oro y Cielo aseguró que no hay tiempo para bajonearse y que rápidamente deben levantarse para pensar en los cuatro partidos que tienen por delante.

“Eramos conscientes de a lo que veníamos”

El entrenador partió diciendo que “en este tipo de partidos tienes que hacer todo perfecto y tener una cuotita de suerte. Las que tuvimos no las marcamos y ellos nos sorprendieron en dos pelotas detenidas. Venían de jugar semifinales de la Copa Sudamericana hace pocos días y con una racha de tres derrotas seguidas, por lo que tenían la sangre para revertir”.

“Me parece que el equipo hizo un gran esfuerzo y estuvo a la altura. Hay puntos altos a destacar de cara a lo que viene. Si lográbamos mantener un poco más el cero y que la U se pusiera más impaciente, quizás hubiese sido diferente”, agregó.

Javier Torrente todavía no ha ganado en este regreso a Everton de Viña del Mar.

Sobre lo que está siendo la pelea en la parte baja, el DT afirmó que “hoy estamos delante de tres equipos y vamos a ir a El Salvador a cosechar, para seguir manteniendo o ampliando esa diferencia en la tabla. Sabemos que vinimos en un momento difícil, pero nuestra intención es dar una mano, y éramos conscientes de a lo que veníamos”.

“Acá no hay tiempo para bajonearse. Hay que sacarse rápido el partido de encima y valorar lo que se hizo bien. No podemos detenernos a machacar sobre los errores, porque el ánimo del equipo puede bajar. Es simple: si conseguimos seis puntos en cuatro partidos, estaremos cerca de poder salvarnos”, agregó.

Para cerrar, Torrente avisó que “son partidos difíciles, que tenemos que asumir con la misma intensidad y compromiso que estos dos que nos tocó jugar. Hay que lavarse rápido la cara y comenzar a pensar en el próximo partido”.

El próximo partido de Everton

Los viñamarinos volverán a la acción ante Cobresal este domingo 9 de noviembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio El Cobre. Este duelo será válido por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025.