El domingo pasado, un lamentable hecho se vio en el Sausalito de Viña del Mar. Con Everton en crisis futbolística, barristas invadieron la cancha y obligaron a finalizar antes el duelo que perdieron 3-0 ante U Católica.

Y a una semana de la repudiable imagen en cancha, la dirigencia ruletera hizo la tarea y ya avisó novedades contra los encapuchados. Es que no solo hubo “apretones” a jugadores, sino también agresiones a guardias.

Tras caer 2-1 ante Palestino en La Cisterna, en los Oro y Cielo dieron una buena noticia para los reales hinchas. Con lapidarios dichos, se las cantaron clarita a los invasores de la semana pasada.

Everton golpea la mesa por el futuro de barristas

El grupo de delincuentes que ingresaron a la mala a realizar desmanes a la cancha de Everton no la tendrán fácil de ahora en adelante. Eso, porque en Everton ya identificaron a gran parte del grupo.

“Como club, hemos hecho un arduo trabajo de investigación para identificar lo antes posible a todos quienes invadieron la cancha en el partido del domingo”, partió diciendo a RedGol, el Gerente General, Rodrigo Robles.

En ese sentido, el hombre con paso por la ANFP y clubes como O’Higgins avisó que “esta labor se ha hecho en coordinación con las autoridades correspondientes y usando herramientas tecnológicas como el Sistema Biométrico Forense de la ANFP”.

“Eso nos ha permitido ya reconocer a varios de ellos. Este material será fundamental para las acciones legales que estamos preparando”, cerró el directivo de Everton.