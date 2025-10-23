Es tendencia:
El gesto de Zampedri con Ignacio González tras choque que lo dejó con fracturas en el rostro

Esta fue la reacción de Fernando Zampedri al choque que tuvo con Ignacio González y que dejó al portero de Everton con una serie de fracturas.

Por Javiera García L.

Ignacio González vivió un momento muy difícil en el final del partido entre Everton y U. Católica. En la última jugada, el portero ruletero chocó con Fernando Zampedri y quedó en el suelo, justo antes de que hinchas invadieran la cancha del Sausalito y terminaran el encuentro.

Más tarde, en Viña del Mar entregaron una preocupante información: “Sufrió una conmoción cerebral con compromiso de conciencia, producto de un choque con el jugador rival Fernando Zampedri, siendo atendido de inmediato por el cuerpo médico de Everton”.

“Posteriormente, fue trasladado en ambulancia hasta la Clínica BUPA Reñaca para su evaluación, confirmándose una serie de fracturas de macizo facial, sin compromiso cerebral ni neurológico“, agregaron.

Por supuesto, el reporte generó preocupación entre los hinchas ruleteros. Y también en Fernando Zampedri. Según informó Jorge Cubillos en TNT Sports, el delantero ha estado en constante contacto con el portero, consultándole por su situación, después del durísimo choque que protagonizó.

El estado de Ignacio González tras el choque con Zampedri

En redes sociales, de hecho, Ignacio González agradeció la preocupación por su estado de salud. Después de recibir el alta, el portero publicó: “Quiero agradecer a todos quienes se han dado el tiempo para mandarme un mensaje de apoyo y ánimo“.

“Familia, amigos, gente del club, área médica, compañeros, hinchas… Gracias a Dios no pasó a mayores (cirugías) y espero estar lo antes posible disfrutando de mi pasión. Gracias, totales”, declaró el portero que seguramente se perderá el partido de Everton con Palestino por esta situación.

