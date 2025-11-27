Cerca de 40 colleras serán las que darán vida al clasificatorio Escolar Zona Centro Sur, que se disputará este fin de semana en la Medialuna Monumental de San Carlos y que organiza la Asociación Ñuble.

El clasificatorio Zona Centro Sur será la primera estación para los jinetes escolares, que irán por un pasaje para la Gran Final Escolar, que por primera vez se disputará en el marco del 77° Campeonato Nacional, programado desde el 25 al 29 de marzo en la Medialuna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua.

Este fin de semana, las colleras que accedan al tercer animal abrocharán un cupo en la Final Escolar 2026, que se llevará a cabo el miércoles 25 de marzo del próximo año en Rancagua. Los ganadores este fin de semana, además, obtiene el derecho a participar en los Rodeos Clasificatorios de sus respectivas zonas, de cara al 77° Campeonato Nacional de Rodeo.

La segunda estación de cara a la Final Escolar será el clasificatorio Zona Centro Norte, que se disputará el fin de semana del 27 y 28 de diciembre en la Medialuna Vicente Huidobro de la comuna de Pirque.

Programa del Clasificatorio Escolar Zona Centro Sur:

• Sábado 29 de noviembre:

o 09:30 horas: Primera Serie Libre

o 16:00 horas: Segunda Serie Libre

• Domingo 30 de noviembre:

o 10:00 horas: Tercera Serie Libre

o 15:30 horas: Serie de Campeones