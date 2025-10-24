Palestino y Everton animaron un intenso partido en La Cisterna, donde el local se impuso por en la 25° fecha de la Liga de Primera. De esta manera, Colo Colo complica sus opciones de ir a una copa internacional.

El Tino-Tino arrastraba tres derrotas consecutivas, las cuales les habían hecho perder importante terreno en la tabla de posiciones. Por esta razón, ante un club que no venía bien como los Ruleteros, era obligación sumar para volver a prenderse en la lucha por salir fuera de Chile en 2026.

La remontada de Palestino

Tras terminar el primer tiempo en blanco, las grandes emociones llegaron en el complemento. Para sorpresa de los presentes, fue Everton el equipo que logró adelantarse en el marcador gracias a una pena máxima.

Sebastían Sosa Sánchez cambió un penal por gol en el minuto 54. Con el 1-0, los dirigidos por Mauricio Larriera se ilusionaban con llevarse los 3 puntos a Viña del Mar y alejarse así de la parte baja. Sin embargo, la ilusión no duró mucho tiempo.

Jason León en el 61′ con un furioso zapatazo de media distancia, doblegó la resistencia de Claudio “Halcón” González y puso el 1-1. Con la igualdad, el local se fue con todo en ataque en busca del tanto que les diera la victoria. El héroe vino desde la banca.

Junior Arias ingresó en el 69′ y en el 72′ anotó el 2-1 luego de un gran contragolpe, liderado de buena manera por Joe Abrigo. Everton poco y nada pudo hacer por cambiar la historia y el marcador se mantuvo de esa manera hasta el pitazo final.

Everton se acerca a la zona de descenso. Imagen: Photosport

Con el triunfo, Palestino llegó a 42 puntos y se mantuvo en el 6° lugar, zona de Copa Sudamericana. Everton está en el 12° lugar con 22 unidades e incluso, podría quedar en zona de descenso al final de esta fecha. Momento muy complicado en Viña del Mar.

¿Y qué monos pinta Colo Colo? Pues bien, los Albos (34 unidades) luchan por clasificar a una copa internacional. Ahora están a 8 puntos del Tino-Tino, complicando las opciones de entrar en la Sudamericana. La gran esperanza es alcanzar a Cobresal, que está en el 7° lugar con 38 unidades. No tienen margen de error los dirigidos por Fernando Ortiz.

Tabla de posiciones de la Liga de Primera: