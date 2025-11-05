Acabó la cábala: Mono Sánchez presenta su nuevo look en Coquimbo Unido

Coquimbo Unido se transformó en el nuevo monarca del fútbol chileno. El equipo dirigido por Esteban González superó a Calera por 2-0 y ahora sumó su primera estrella en 67 años de historia.

Triunfo que además le permite al equipo aurinegro disputar la próxima Copa Libertadores 2026. Pero antes de ello, uno de sus máximos referentes decidió cerrar un ciclo antes de comenzar otro importante episodio que se avecina.

Es que Coquimbo quiere ser el equipo con mejor rendimiento en la historia del fútbol chileno y para ello debe disputar las últimas cuatro finales del año. Por lo que Diego Sánchez cumplió su palabra antes de seguir al próximo paso.

Así lo confesó el propio portero que tras superar a Calera reveló la cábala que guardó por tanto tiempo: su pelo. El Mono contó con una cabellera de color verde que le sirvió en momentos claves. Incluso ni permitió que le tocaran el pelo para evitar perder la magia.

Por lo mismo tras conquistar el título reveló que había cumplido su ciclo. “Sí, hoy se acaba la cábala. Me cortó el pelo. Se va el pelo en un rato más”, indicó el pasado domingo. Pero la celebración más que merecida obligó a postergar el cambio de look. Eso hasta este miércoles.

El nuevo look del Mono Sánchez

El Mono anunció en sus redes sociales la visita a la barbería “Pro Barber Mr” en Coquimbo. Lo que terminó con su cabellera de color verde y que lo hizo tan distintivo en las últimas fechas.

El portero de Coquimbo Unido le dijo adiós a su reconocida cabellera

Pero la sorpresa vino minutos más tarde ya que asumió un renovado corte y además quitó las tinturas de su cabeza. Lo que fue confirmado ya que apareció en un evento automotriz para cerrar la jornada. Ahora para darle fin a su look, realizó una emotiva publicación en Instagram.

Así reapareció Mono Sánchez con su nuevo look

Sánchez repasó los momentos más importantes de la campaña con el aurinegro con varias postales. “Mi Progreso. Nos merecemos el cielo pero eso se gana. EL VERDADERO CAMPEÓN DE LA REGIÓN”, recalcó el portero. Lo que en minuto sumó cientos de comentarios y miles de me gusta en apoyo a su gran 2025 y que buscará extender este sábado cuando visite a Palestino.