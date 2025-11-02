Mono Sánchez revela la cábala para conquistar el campeonato con Coquimbo Unido: “La vamos a mantener”

Coquimbo Unido se transformó en el nuevo campeón del fútbol chileno. El equipo dirigido por Esteban González superó por 2-0 a Unión La Calera y conquistó su primer título profesional.

El aurinegro se hizo fuerte en la segunda rueda del campeonato y le sacó varios puntos de distancia a sus perseguidores. Lo que marca una de las campañas con mejor rendimiento en la historia del fútbol chileno.

Lo que fue celebrado el doble por Diego Sánchez, que como referente y capitán, comandó al Barbón a su primera estrella en 67 años de historia y además dirá presente en la próxima Copa Libertadores.

“Queríamos esto. Dar la vuelta acá con nuestra gente. Si pasó lo de Rancagua fue por algo”, confesó el portero que justamente ante O’Higgins dejó prácticamente el título a merced de Coquimbo.

La cábala del Mono Sánchez

Pero el golero Diego Sánchez además bromeó con su compañero de pieza Sebastián Galani que no se inmutó con el título. “No sé cómo no se emociona. Parece que es de palo. Pero lo importante es que mantuvimos la cábala, el arco en cero y compartir pieza. Así que la vamos a mantener hasta el final”, recalcó el Mono ya que aún quedan cinco fechas por disputarse y se contempla el clásico ante La Serena.

Pero esa no fue la única cábala del experimentado portero. En TNT Sports se reveló que además mantiene un especial trato con su cabellera. Incluso mantuvo el color verde en los últimos partidos para lograr el anhelado título.

Por lo mismo, confesó que tras lograr el campeonato este domingo tomará una importante decisión sobre su look. “Sí, hoy se acaba la cábala. Me cortó el pelo. Se va el pelo en un rato más”, confesó antes de lanzarse a festejar con sus compañeros en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.