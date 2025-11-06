Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

Su contrato termina: Mono Sánchez lanza inesperada respuesta sobre su futuro con Coquimbo

El portero de los Piratas vive una excelente temporada y se sinceró sobre su continuidad en el club para la temporada 2026.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
Mono Sánchez habla de su continuidad en Coquimbo Unido
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTMono Sánchez habla de su continuidad en Coquimbo Unido

El pasado fin de semana, Coquimbo Unido logró la hazaña y se coronó campeón del fútbol chileno por primera vez en su historia, donde el portero Diego “Mono” Sánchez es una de las grandes figuras de la escuadra.

Por lo mismo, muchos hinchas de los Piratas se preguntan qué pasará con su continuidad en el equipo, considerando que termina su contrato a finales del 2025. Ante esto, el jugador de 38 años alzó la voz y se refirió a sus planes para el futuro.

Mono Sánchez habla de su futuro con Coquimbo Unido

En conversación con AS, el portero de los Piratas fue consultado por su futuro y presente en el club, comentando que “Estamos viviendo el momento, disfrutando“.

“Se vienen cosas buenas con Coquimbo, bonitas, así que estoy feliz. Coquimbo es la primera opción, pero si hay otros planes, se respeta y vamos para adelante con otro equipo, ¿qué vamos a hacer?”.

El portero de Coquimbo Unido habla de su futuro en el club/Photosport

El portero de Coquimbo Unido habla de su futuro en el club/Photosport

Mono Sánchez revela la gran revancha que vive con Coquimbo: “¿Cuándo se retira este hu…?”

ver también

Mono Sánchez revela la gran revancha que vive con Coquimbo: “¿Cuándo se retira este hu…?”

Hace algunos días, tras levantar la copa, Sánchez también se refirió al fin de su contrato, dejando claro sus deseos de seguir. “Se me acaba el contrato, pero, no sé, pregúntele al presidente”, añadiendo que obviamente se quiere quedar, “porque me siento parte de la ciudad, del equipo y costo harto. Fue un largo camino como para no seguir”.

Publicidad

Siguiendo su conversación con AS, el portero habló de la alegría que le dejó esta gran temporada junto a los Piratas. “Es el broche de oro a un gran año personal y deportivo. Todo lo que he pasado en el fútbol ha sido hermoso, como también el campeonato y la Supercopa con Unión Española en el 2013″.

“Esta copa me pilla mucho más grande, más maduro. Cuando la gente te empieza a decir ‘¿cuándo se retira este hue…?’, y sales campeón, le tuerces la mano a todos ellos o al destino, que de repente se ve oscuro”, añadió.

Lee también
Mono Sánchez revela la gran revancha que tuvo junto a Coquimbo Unido
Chile

Mono Sánchez revela la gran revancha que tuvo junto a Coquimbo Unido

Mono Sánchez revela la cábala para conquistar el campeonato con Coquimbo
Chile

Mono Sánchez revela la cábala para conquistar el campeonato con Coquimbo

El reto del Mono Sánchez en jugada clave de Coquimbo
Chile

El reto del Mono Sánchez en jugada clave de Coquimbo

Los 11 jugadores que Coquimbo Unido quiere retener para la Copa Libertadores
Chile

Los 11 jugadores que Coquimbo Unido quiere retener para la Copa Libertadores

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo