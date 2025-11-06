El pasado fin de semana, Coquimbo Unido logró la hazaña y se coronó campeón del fútbol chileno por primera vez en su historia, donde el portero Diego “Mono” Sánchez es una de las grandes figuras de la escuadra.

Por lo mismo, muchos hinchas de los Piratas se preguntan qué pasará con su continuidad en el equipo, considerando que termina su contrato a finales del 2025. Ante esto, el jugador de 38 años alzó la voz y se refirió a sus planes para el futuro.

Mono Sánchez habla de su futuro con Coquimbo Unido

En conversación con AS, el portero de los Piratas fue consultado por su futuro y presente en el club, comentando que “Estamos viviendo el momento, disfrutando“.

“Se vienen cosas buenas con Coquimbo, bonitas, así que estoy feliz. Coquimbo es la primera opción, pero si hay otros planes, se respeta y vamos para adelante con otro equipo, ¿qué vamos a hacer?”.

Hace algunos días, tras levantar la copa, Sánchez también se refirió al fin de su contrato, dejando claro sus deseos de seguir. “Se me acaba el contrato, pero, no sé, pregúntele al presidente”, añadiendo que obviamente se quiere quedar, “porque me siento parte de la ciudad, del equipo y costo harto. Fue un largo camino como para no seguir”.

Siguiendo su conversación con AS, el portero habló de la alegría que le dejó esta gran temporada junto a los Piratas. “Es el broche de oro a un gran año personal y deportivo. Todo lo que he pasado en el fútbol ha sido hermoso, como también el campeonato y la Supercopa con Unión Española en el 2013″.

“Esta copa me pilla mucho más grande, más maduro. Cuando la gente te empieza a decir ‘¿cuándo se retira este hue…?’, y sales campeón, le tuerces la mano a todos ellos o al destino, que de repente se ve oscuro”, añadió.