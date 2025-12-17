Ha pasado menos de una semana desde que José Antonio Kast se impuso en las Elecciones Presidenciales y comienzan a conocerse los primeros candidatos para integrar su gabinete. Entre ellos, se habla del Ministerio del Deporte.

Jaime Pizarro es el actual jefe de la cartera y uno de los mejores evaluados del Gobierno saliente de Gabriel Boric. No será sencillo reemplazarlo.

En un principio se habló de que Erika Olivera sería la elegida para liderar el Ministerio del Deporte, eliminando la opción del exgolero de la Roja, Claudio Bravo, pero lo cierto es que esta información ya no es tan segura.

Meganoticias confirmó que Cecilia Pérez, quien se desempeñó en el cargo durante el gobierno de Sebastián Piñera y hoy es directora de Azul Azul, es una de las candidatas para liderar la cartera. Pero no es la única.

Cecilia Pérez y Claudio Bravo son opciones para el ministerio del Deporte | Photosport

¿Claudio Bravo será el ministro del Deporte de Kast?

“No se descarta que llegue una petición formal al histórico capitán de la Roja, Claudio Bravo“, anunciaron en Meganoticias sobre la definición de José Antonio Kast para el próximo ministro del Deporte en Chile.

El bicampeón de América era la carta que tenía Evelyn Matthei durante su campaña para la primera vuelta presidencial y ahora vuelve a aparecer. En el mundo del fútbol, Arturo Vidal ya lo apoya. ¿Se dará?