Coquimbo Unido se coronó como el gran campeón del fútbol chileno por primera vez en su historia, tras derrotar a Unión La Calera por 2 a 0 con una increíble campaña que les dio el título cuando aún quedan fechas por disputar en la Liga de Primera.

Diego “Mono” Sánchez, el portero de los Piratas, se convirtió en una de las grandes figuras del equipo y del campeonato, vivió el gran renacer de su carrera.

El futbolista de 38 años, en conversación con AS, habló sobre su positivo presente y los planes que tiene para su carrera.

Mono Sánchez habla de su gran presente y sus planes para el futuro

Tras obtener el título, el jugador señaló: “Es el broche de oro a un gran año personal y deportivo. Todo lo que he pasado en el fútbol ha sido hermoso, como también el campeonato y la Supercopa con Unión Española en el 2013″.

Mono Sánchez habla de sus planes para el futuro tras el triunfo con Coquimbo Unido/Photosport

“Esta copa me pilla mucho más grande, más maduro. Cuando la gente te empieza a decir ‘¿cuándo se retira este hu…?’, y sales campeón, le tuerces la mano a todos ellos o al destino, que de repente se ve oscuro. Pero este campeonato, no… es una bomba de energía”.

Asimismo, agrega que no piensa en el retiro. “Estoy mentalizado en el hoy. Mañana, veremos. No tengo una edad límite”.

Pero añade que si tiene algo mentalizado para cuando llegue el momento de colgar los botines. “Yo tengo mi título de profesor de arqueros, mi vida es el arco”.

Tras el triunfo, el portero tendrá otro desafío, una importante competencia. “O sea, no es que yo me quiera postular solo. Fue (Cristián) Zavala, quien apenas me conoció, vio cómo soy, bien chileno para mis cosas, y me dijo ‘Mono, si salimos campeones, ¿por qué no te tiras para Rey Guachaca?’ Yo le dije ‘démosle, yo feliz, sé que voy a ganar esa hue…’”.

