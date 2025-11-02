Coquimbo Unido logró quedarse por primera vez en la historia con el título de campeón en la Liga de Primera 2025, cuando todavía faltan cuatro fechas por disputar en la temporada.

Con un estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso completamente lleno, los hinchas Piratas lograron alcanzar su gran tesoro, el que celebran en estos minutos por toda la ciudad.

Una impresionante campaña de Coquimbo, que le sacó mucha diferencia de puntos a todos sus competidores, por lo que quedarán en la historia del fútbol chileno.

Algo que lo refleja la tabla de posiciones, donde los dirigidos por Esteban González alcanzaron los 65 puntos, algo que nadie más podrá lograr esta temporada.

Coquimbo Unido puede alcanzar una histórica campaña. Andres Pina/Photosport

¿Cuántos puntos lleva Coquimbo en la tabla de posiciones?

A la Liga de Primera 2025 todavía le faltan puntos por disputar, donde Coquimbo Unido puede seguir estirando una histórica campaña, además que otros equipos se juegan otros objetivos.

Por su parte, Unión La Calera está en el lugar 11 en la tabla de posiciones del fútbol chileno, con 29 puntos, que todavía no lo dejan levantar los brazos para escapar del descenso matemáticamente hablando.

Las cuatro últimas fechas del torneo definirán de todo, pero lo único que no se podrá mover es que Coquimbo Unido es puntero y campeón del fútbol chileno.

Revisa la tabla de posiciones:

