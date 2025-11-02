Coquimbo Unido tiene la fiesta armada en el estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso, donde esta jornada puede ser consagratoria en su encuentro ante Unión La Calera por la Liga de Primera 2025.
La diferencia de 14 puntos de ventaja que le lleva a Universidad Católica, que jugará a la misma hora contra O’Higgins, con 15 unidades por disputar, hace que esta noche los piratas puedan encontrar su tesoro.
Por lo mismo, habrá tensión en dos estadios para ver si los dirigidos por Esteban González alcanzan el primer título nacional de su historia, donde todo el Puerto espera celebrar y cantar.
Los hinchas de Coquimbo se preparan para su primer título de la historia. Foto: Photosport.
ver también
Para hacer historia: Coquimbo y los resultados que necesita para ser campeón