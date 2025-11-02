Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Coquimbo Unido vs La Calera por su primer título: sigue el minuto a minuto de la definición

Los Piratas pueden encontrar su tesoro esta jornada en el Francisco Sánchez Rumoroso, donde deben vencer al cuadro cementero.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Coquimbo Unido busca dar la vuelta olímpica contra La Calera.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTCoquimbo Unido busca dar la vuelta olímpica contra La Calera.

Coquimbo Unido tiene la fiesta armada en el estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso, donde esta jornada puede ser consagratoria en su encuentro ante Unión La Calera por la Liga de Primera 2025.

La diferencia de 14 puntos de ventaja que le lleva a Universidad Católica, que jugará a la misma hora contra O’Higgins, con 15 unidades por disputar, hace que esta noche los piratas puedan encontrar su tesoro.

Por lo mismo, habrá tensión en dos estadios para ver si los dirigidos por Esteban González alcanzan el primer título nacional de su historia, donde todo el Puerto espera celebrar y cantar.

Los hinchas de Coquimbo se preparan para su primer título de la historia. Foto: Photosport.

Los hinchas de Coquimbo se preparan para su primer título de la historia. Foto: Photosport.

Para hacer historia: Coquimbo y los resultados que necesita para ser campeón

ver también

Para hacer historia: Coquimbo y los resultados que necesita para ser campeón

Revisa el minuto a minuto:

Publicidad

Los jugadores van a camarines

Los jugadores de Coquimbo Unido se dirigen a los camarines para la última charla y ponerse la camiseta para saltar a la cancha, donde se espera una verdadera fiesta en el Puerto.

Con la misma formación que venció a O'Higgins en Rancagua, los coquimbanos preparan su fiesta y esperan dar la vuelta.

Diego Sánchez ha sido uno de los más aplaudido en un estadio que está completamente lleno para recibir al gran equipo de la temporada.

Los últimos minutos antes del partido

Ya se vive la tensión en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde Coquimbo recibe por la primera opción al título a Unión La Calera.

Coquimbo en la cancha

La Calera tiene formación

El invitado de piedra a la fiesta de Coquimbo Unido  también presenta su alineación estelar:

La formación confirmada de Coquimbo Unido

Publicidad

Coquimbo trabaja en la cancha

Coquimbo Unid trabaja en la cancha del estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde se preparan para enfrentar a La Calera. Diego Sánchez uno de los más aplaudidos por los hinchas.

Formación de O'Higgins

O'Higgins también confirma formación para enfrentar a Universidad Católica en el Claro Arena:

Tweet placeholder

La formación de la UC

Tweet placeholder

Así está el estadio

Tweet placeholder

La mascota del Barbón

Publicidad

Católica en su estadio

Universidad Católica es el único equipo que podría darle caza a Coquimbo, más allá de los 14 puntos que los separan en la tabla de posiciones con cinco encuentros por jugar.

Por lo mismo, la UC recibe en el nuevo Claro Arena a O'Higgins, aunque los locales saben que su esfuerzo es por un cupo directo a la Copa Libertadores como Chile 2.

Tweet placeholder

Fiesta en Coquimbo

Los hinchas que no alcanzaron entradas se reúnen en el centro de la ciudad para ver el partido en pantalla gigante: se espera todo un show en la ciudad.

Tweet placeholder

Preparan algo espectacular

Los hinchas de Coquimbo Unido preparan un recibimiento espectacular para el club, en su jornada donde pueden ser campeones del fútbol chileno.

Largas filas

Los hinchas llevan horas en las filas para ingresar al estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo:

Posible formación de Coquimbo

La posible oncena de Coquimbo Unido sería con Diego Sánchez en el arco; Francisco Salinas, Bruno Cabrera, Manuel Fernández y Juan Cornejo en defensa; Sebastián Galani y Matías Zepeda en contención; Alejandro Azócar, Matías Palavecino y Sebastián Cabrera más adelantado; Nicolás Johansen en delantera.

Publicidad

Tabla de posiciones

¿Cómo es campeón Coquimbo esta jornada?

Hay tres escenarios que le darán el primer título de la historia a Coquimbo Unido:

Si vence a La Calera, será campeón del fútbol chileno sin importar lo que ocurra con Católica.

Si empata y la UC no gana, también asegurará el título esta misma jornada.

Si pierde y Católica no gana, también obtendrá el trofeo.

¿Dónde ver el partido?

El partido entre Piratas y Cementeros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)

Bienvenidos Redgoleros

Comenzamos la transmisión especial por el partido de Coquimbo Unido vs Unión La Calera, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde esta jornada los locales pueden ser campeones de la Liga de Primera 2025.

Lee también
Dura maldición y doble mufa cae sobre Universidad de Chile
U de Chile

Dura maldición y doble mufa cae sobre Universidad de Chile

Es muy posible: Colo Colo puede dejar a la U sin copas internacionales
Colo Colo

Es muy posible: Colo Colo puede dejar a la U sin copas internacionales

Huachipato se burla en televisión con Javier Altamirano
U de Chile

Huachipato se burla en televisión con Javier Altamirano

Los tres momentos que marcan el apocalipsis de la U
U de Chile

Los tres momentos que marcan el apocalipsis de la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo