Campeonato Nacional

Universidad de Chile vs. Everton: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera

Azules y Ruleteros se enfrentarán en el duelo pendiente por la Fecha 21 del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Azules y Viñamarinos disputarán el partido pendiente por la Fecha 21 de la Liga de Primera.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTAzules y Viñamarinos disputarán el partido pendiente por la Fecha 21 de la Liga de Primera.

Universidad de Chile no logró sobreponerse y sufrió una nueva derrota en una semana especialmente complicada para el equipo azul. Huachipato se quedó con la victoria por 1-0, dejando a los universitarios cada vez más lejos de la posibilidad de alcanzar el cupo Chile 2 para la Copa Libertadores 2026.

Pero los azules deberán levantarse rápidamente, porque disputarán esta semana el partido que tienen pendiente contra Everton de Viña del Mar, por la Fecha 21 del Campeonato Nacional, para quedar al día en el torneo local.

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Everton? Horario y dónde ver EN VIVO

Universidad de Chile vs. Everton juegan este miércoles 5 de noviembre, desde las 17:30 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la Fecha 21 del Campeonato Nacional.

El partido entre Azules y Ruleteros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

