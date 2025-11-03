Es tendencia:
Universidad de Chile

Gonzalo Jara asegura que U de Chile con Álvarez ya tocaron techo: “Es la realidad”

Los azules viven un bajón deportivo con tres derrotas consecutivos, donde el campeón con la U apunta al nivel del plantel.

Por Cristián Fajardo C.

Gustavo Álvarez suma tres derrotas en línea por primera vez en la U.

Universidad de Chile comenzó a tambalear en el tramo final de la temporada, luego de la derrota por 1-0 ante Huachipato en la Liga de Primera, la que incluso la alejó de disputar un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Una situación que se viene dando desde el Clásico Universitario, pasando por la polémica eliminación en las semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús, donde los jugadores sienten el cansancio de una extenuante temporada.

Algo que también explica uno de los grandes motivos de rendimiento que ha mostrado el equipo de Gustavo Álvarez, con alzas y recaídas, que han llevado la temporada azul.

Así también lo evaluó un ex jugador que fue campeón con la camiseta de U de Chile y que ahora, en la vitrina de comentarista deportivo, habla que los azules tocaron techo con este plantel.

La U perdió en su visita a Huachipato por la Liga de Primera 2025.

¿Qué dice Gonzalo Jara del momento de la U?

Fue Gonzalo Jara quien analizó lo que está pasando con Universidad de Chile, que se ha ido quedando sin bencina en los últimos partidos lo que, incluso, la aleja de sus objetivos, algo que comenzó contra Lanús.

“La U, no sé si es desde el merecimiento pero era una llave que podía pasar, pero llegó hasta donde el plantel le dio, esa es la realidad en lo futbolístico o individual”, explicó en radio ADN.

En ese sentido, asegura que, ya pensando para la próxima temporada, la idea es mantener un base, pero necesariamente hay que invertir si se quiere ir a luchar objetivos más altos.

“Para dar un salto de calidad o avanzar la próxima temporada tiene que invertir y esa es la realidad”, detalló, mandando un mensaje a la dirigencia y los hinchas bullangueros.

