Universidad de Chile está en una complicada situación en la Liga de Primera 2025, luego de la derrota por 1-0 ante Huachipato el último fin de semana, que ahora incluso la aleja de la opción de una clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.
En medio de ese contexto, el técnico Gustavo Álvarez conoció a los nuevos convocados de su plantel a la selección chilena, donde esta vez serán tres los nombres que estarán en la fecha FIFA de noviembre.
La Roja enfrentará el 15 de noviembre a la selección de Rusia, mientras que el 18 del mismo mes chocarán nuevamente a la selección de Perú, todo bajo el mando de Nicolás Córdova en Rusia.
En ese sentido, fueron tres los jugadores de la U que estarán ausentes, al menos, una semana y meda lejos del CDA: Fabián Hormazábal, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano.
Matías Sepúlveda es uno de los llamados a la selección chilena desde la U. Foto: Eduardo Fortes/Photosport
El gran ausente de la U en la Roja
Universidad de Chile tendrá al margen de sus entrenamientos a los tres jugadores para los partidos amistosos, por lo que partirán luego de los encuentros ante Everton (miércoles) y Deportes Limache (domingo).
En ese sentido, se espera que el 20 de noviembre puedan, al menos, estar de regreso en el país, días antes del duelo que la U jugará contra O’Higgins, rival directo por los cupos internacionales.
Pero dentro del listado hay un gran ausente, se trata de Lucas Assadi quien se lesionó en el Clásico Universitario y es baja en Universidad de Chile, por lo que no pudo ser nominado a la Roja.
De todas formas se espera que el volante formado en los azules sea parte principal del proceso de cambio en la selección chilena, aunque deberán esperarlo en su regreso.
