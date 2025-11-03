Es tendencia:
¡Epa! Guarello y negativa comparación entre Gustavo Álvarez y Jorge Sampaoli en U de Chile

King Kong con todo: compara a Gustavo Álvarez con Sampaoli en Universidad de Chile, pero no es un elogio por lo deportivo.

Por Diego Jeria

Guarello compara a Álvarez con Sampaoli en la U...

Universidad de Chile lamenta la eliminación en semifinales de la Copa Sudamericana, con polémica frente a Lanús, y este domingo perdió agónicamente ante Huachipato, quedando lejos del cupo de Chile 2 a Copa Libertadores 2026.

Peor aún, los azules venían de caer en el Clásico Universitario contra Universidad Católica, empantanándose en una racha negativa, justo en la recta final de la temporada.

Como si fuera poco, el entrenador Gustavo Álvarez realizó apenas un cambio contra Huachipato, lo que generó críticas de los hinchas y la prensa. En Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello comparó al actual DT con Jorge Sampaoli, y no precisamente con la mejor época del casildense en los azules.



¿Álvarez pensando en otra como Sampaoli en la U? ¿La selección?

No creo que queden sin cupo a la Sudamericana, pero viene cayendo la U, complicada. Si ustedes vieron la U que jugaba la Copa Sudamericana y el Campeonato Nacional, hay como… están jugando con otra energía el campeonato nacional“, dijo King Kong.

Guarello dice que Álvarez está como Sampaoli en la U… pensando en otra cosa antes de irse.

Guarello agrega que “me recordó Álvarez la etapa final de Sampaoli en la U. Sampaoli como que estaba en otra cosa, perdía partidos que en otro momento era imposible que los perdiera. Y era porque ya estaba pensando en la selección chilena“.

Álvarez da la sensación que, como ya no logró el campeonato nacional, se le aleja el Chile 2 y quedó eliminado en la Sudamericana, los siento como medio ido“, sentenció Guarello.



Y cabe recordar que en las últimas semanas ha rondado el rumor de una posible partida de Gustavo Álvarez de Universidad de Chile. Como coincidencia con Sampaoli, hoy es uno de los candidatos a asumir la banca de La Roja.

