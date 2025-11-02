Universidad de Chile perdió agónicamente contra Huachipato, por la fecha 26 de la Liga de Primera en el CAP, y quedó virtualmente fuera de la lucha por el Chile 2 a la Copa Libertadores 2026.

Restan cuatro fechas para el final de la temporada, más el partido pendiente que tienen los azules contra Everton, y los azules ya no dependen de sí mismos para clasificar directamente a la Libertadores.

Peor aún, la derrota contra Huachipato llega sólo tres días después de la polémica y dolorosa eliminación por semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús. Y la U puede cerrar el año sin nada.

Tras Huachipato, el DT Gustavo Álvarez realizó apenas un cambio en la U: Felipe Salomoni ingresó por Maximiliano Guerrero desde el entretiempo. Y no hubo más modificaciones.

El pecado de la U y Álvarez

“Después de escuchar a Álvarez uno queda preocupado. Más allá de que la U tuvo el balón en el segundo tiempo, no tuvo muchas ocasiones de peligro“, dijo el periodista Cristián Caamaño en la transmisión de Deportes en Agricultura.

Agregó que “cuando él dice que tenía el control, no basta con tener el control, porque si hay algo que ha pecado la U es exceso de control y poca profundidad“, agregó.

Caamaño sostiene que “me parece que hay que buscar alternativas y por algo tiene jugadores en el banco. La falta de ambición de Álvarez me llamó la atención y hoy lo sentí apagado como el equipo“.

“Preocupante la señal de Álvarez de hoy porque le lloraba un segundo hombre en el área, un hombre que rompiera el esquema y eso no lo tuvo en el CAP“, sentenció el comentarista.

