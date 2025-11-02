Universidad de Chile pasa por un tenso momento en el campeonato nacional tras la eliminación de Copa Sudamericana en semifinales, por lo mismo, hay mucha especulación respecto al plantel con el que los azules enfrentarán la temporada 2026 y si seguirán al mando de Gustavo Álvarez.

Los azules cayeron este domingo por la cuenta mínima contra Huachipato, quedando en el sexto lugar de la tabla de posiciones con 42 puntos, y aun en zona de clasificación a la fase de grupos de Copa Sudamericana.

Luego del encuentro contra Lanús, los rumores sobre la salida de Álvarez del banquillo de los azules comenzaron a elevarse y, a pesar de que el entrenador tiene contrato hasta finales del 2026, hay una oferta que, aseguran, sería imposible de rechazar.

¿Gustavo Álvarez a la Roja?

El periodista Renzo Luvecce señaló que el DT argentino si tiene considerado dejar Universidad de Chile. “Desde su entorno me indican que al técnico le gustaría dar un salto (un club de otra liga más fuerte o un combinado nacional), aunque aún no llegan ofertas concretas a su puerta”.

Agregando que “vuelvo a insistir desde la ANFP lo llamarán para negociar y que pueda dirigir en la Selección Chilena adulta, aunque en La Roja no están apurados”.

Gustavo Álvarez podría dejar pronto la U/Photosport

El DT se refirió a los rumores sobre su salida luego del partido contra Lanús. “Si fuera por el hincha, yo me quedo a vivir en este club”, agregando: “yo mantengo mi palabra de terminar este año, respirar profundo y sacar conclusiones”.

El presente de U de Chile

Tras la dura derrota contra Lanús, los azules quedaron fuera de la final de la Copa Sudamericana, y ahora volcaron a su energía a lo que será el cierre de la Liga de Primera y clasificar a las competencias internacionales.

Con pocas fechas para que termine el campeonato, Coquimbo ya se convirtió en el primer clasificado a Copa Libertadores. Esto significa que los azules deberán sumar puntos para seguir con la meta de ingresar a la competencia internacional, eso si, dependiendo de otros resultados.

La U se enfrentará a Everton de Viña del Mar el próximo miércoles 5 de noviembre y a Deportes Limache el domingo 9.