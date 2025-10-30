Es tendencia:
Copa Sudamericana

Minuto a minuto: U de Chile busca la final de Copa Sudamericana en la revancha contra Lanús

Llegó el día: 90 minutos, o una tanda a penales, definirán si la U alcanza su segunda final de Copa sudamericana. ¡Revancha de semifinales contra Lanús en Argentina

Por Diego Jeria

La U se juega el paso a la final: revancha contra Lanús por Copa Sudamericana.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTLa U se juega el paso a la final: revancha contra Lanús por Copa Sudamericana.

Universidad de Chile visita a Lanús esta tarde por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, duelo que se disputará en el estadio Ciudad de Lanús, en Buenos Aires.

La increíble marca que mantiene Lanús en Sudamericana y que la U de Chile deberá romper

Los azules llegan con el antecedente de la derrota contra Universidad Católica (1-0) en el Clásico Universitario, y el agónico empate 2-2 conseguido en la ida contra los argentinos, en el Estadio Nacional.

La U necesita un triunfo en Argentina para meterse en la final. Cualquier empate obliga a los penales.

Cabe recordar que en la final ya espera a la U o Lanús el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, club que dejó en el camino a Independiente del Valle. El Chuncho aún sueña con su segunda Copa Sudamericana.

Lucas Assadi fue citado en U de Chile para la revancha contra Lanús por Copa Sudamericana

Minuto a minuto: Lanús vs. Universidad de Chile

Ojo azules

La U va de amarillo flúor contra Lanús: las camisetas están listas en el camarín visitante.

Operativo de seguridad

Así se ven las calles en los ingresos al estadio Ciudad de Lanús, donde la U se jugará el paso a la final de la Copa Sudamericana: Policía a nivel terrestre y helicópteros en el cielo.

Las "bajas" de la U

Cabe recordar que la U lamenta la lesión de Lucas Assadi, por un desgarro contra la UC, sin embargo, el puentealtino apareció en la lista de citados.

Por su parte, Matías Sepúlveda está entre algodones por problemas físicos, pero también apareció en el listado de alternativas de Gustavo Álvarez. Debería estar en la banca, mientras Assadi aún no se confirme que esté considerado entre las alternativas de cambios. Pero sí es muy difícil.

Probable formación de la U

El probable once de Gustavo Álvarez y la U es con Gabriel Castellón al arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; y Javier Altamirano en mediocampo; Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio en ataque.

¡Comenzamos la previa!

¡Buenas tardes redgoleras y redgoleros! Comenzamos la previa del trascendental partido de Universidad de Chile contra Lanús, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, en Argentina. Acompáñanos en la espera del duelo y en el minuto a minuto del duelo.

