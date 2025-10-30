Universidad de Chile visita a Lanús esta tarde por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, duelo que se disputará en el estadio Ciudad de Lanús, en Buenos Aires.

ver también La increíble marca que mantiene Lanús en Sudamericana y que la U de Chile deberá romper

Los azules llegan con el antecedente de la derrota contra Universidad Católica (1-0) en el Clásico Universitario, y el agónico empate 2-2 conseguido en la ida contra los argentinos, en el Estadio Nacional.

La U necesita un triunfo en Argentina para meterse en la final. Cualquier empate obliga a los penales.

Cabe recordar que en la final ya espera a la U o Lanús el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, club que dejó en el camino a Independiente del Valle. El Chuncho aún sueña con su segunda Copa Sudamericana.

ver también Lucas Assadi fue citado en U de Chile para la revancha contra Lanús por Copa Sudamericana

Minuto a minuto: Lanús vs. Universidad de Chile