La explicación de Gustavo Álvarez a las pocas variantes de la U ante Huachipato: “Nos falta contundencia”

Universidad de Chile volvió a tropezar en la Liga de Primera. El equipo de Gustavo Álvarez cayó ante Huachipato por 1-0 con anotación de Lionel Altamirano en los descuentos. Lo que desata nuevas complicaciones en la interna azul.

Es que tras la dura eliminación de Copa Sudamericana ante Lanús, el DT trasandino presentó una formación prácticamente similar en el Estadio CAP de Talcahuano. Incluso el primer y único cambio se registró en el inicio del complemento con el ingreso de Felipe Salomoni por Maxi Guerrero.

Lo que llamó la atención ya que el equipo necesitaba el apoyo de las alternativas en la recta final y lo terminó pagando caro con la anotación de Altamirano. Tema que tuvo que enfrentar Álvarez tras el pitazo final.

“Consideré que el primer tiempo necesitaba tener dos zurdos por izquierda, y dos por derecha. Hasta el último minuto tuvimos el dominio de la pelota. No había que volver loco al equipo con más atacantes en el área”, explicó Álvarez en conversación con TNT Sports.

Pero tras ello apuntó al grave error que sigue cometiendo el equipo y que vuelve a costarle puntos en la tabla. “Nos faltó la contundencia y no desesperarse. Pero el gol de ellos llega justamente por la desesperación y por no evitar un foul. Las decisiones son minuto a minuto. Ahora tenemos que mejorar la contundencia”, sentenció el DT.

¿Cuándo vuelve a jugar la U?

El plantel dirigido por Gustavo Álvarez ahora vuelve al hotel de concentración y por la tarde de este domingo recién retorna a Santiago. Pero el maratón de partidos no termina ya que este miércoles 5 de noviembre debe recibir a Everton en el Estado Santa Laura.

Posteriormente el fixture de la Liga de Primera indica los partidos ante Deportes Limache, O’Higgins, Coquimbo Unido y Deportes Iquique.