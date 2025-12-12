Si bien la temporada ya terminó, el fútbol chileno no deja de dar que hablar. Este viernes se lleva a cabo una nueva jornada de reuniones en la ANFP para lo que será la temporada 2026, la que tuvo una enorme polémica por dos ausentes: la U de Chile y Huachipato.

Durante horas de esta mañana en Quilín se llevó a cabo una cita que tenía como objetivo definir las bases para el fútbol joven. Ambos clubes son parte importante de los torneos, con tradición formadora que ha nutrido al balompié criollo. Pero ahora parece que no les importa aquello.

Cuando todos esperaban a los representantes de los dos elencos, ninguno dijo presente en la junta. Una situación que generó una gran molestia tanto en el resto de clubes como en la propia dirigencia, donde quieren pensar que es una casualidad que sean esos dos clubes los que se marginaron.

La U y Huachipato dejan plantada a la ANFP por el fútbol joven

A las movidas que han generado sospechas sobre los vínculos entre ambos, ahora la U y Huachipato suman una polémica más. Tanto el Romántico Viajero como los Acereros se restaron de la importante reunión que hubo en la ANFP poro el fútbol joven 2026.

La U y Huachipato no llegaron a la reunión que tenían en la ANFP por el fútbol joven del 2026. Foto: Photosport.

Fue el periodista Eduardo Figueroa quien en Los Tenores de Radio ADN destapó el drama. “Hay mucha molestia en el consejo porque hay clubes que no vinieron a este tema del fútbol joven y hay dos que históricamente son formadores que no estuvieron: no vino la U ni el gerente deportivo, nadie. Y también, casualidad, de Huachipato. En la discusión del fútbol joven“.

Publicidad

Publicidad

La situación tiene furiosos a varios en Quilín. “Hay molestia porque este año hubo choques entre la U y la ANFP. Hoy no vino nadie de estos clubes. Hay molestia en consejeros, en los miembros del directorio“.

ver también Polémica entre Álvarez y U de Chile es más profunda: relevan oscura estrategia del actual y ex DT azul

Ante las sospechas que genera que ambos clubes, vinculados por representantes y empresarios en los últimos años, en el ente rector del fútbol chileno le dan el beneficio de la duda. “Se quiere pensar que es coincidencia“, cerró el reportero.

Quedará esperar para ver si es que alguno de los dos clubes decide explicar sus razones para no ir a las citas que tenían. El fútbol joven es clave para el desarrollo de los talentos nacionales y a los únicos que le afecta no tener claridad es a sus propios canteranos.

Publicidad

Publicidad

La U y Huachipato nuevamente dan que hablar por polémicas. El Romántico Viajero y los Acereros no estuvieron presentes en una reunión clave para saber qué pasará con el torneo de proyección y más.

Así terminaron la U y Huachipato en la tabla de la Liga de Primera 2025