Es el nombre que comanda la lista de preferencias en Universidad de Chile para ser su nuevo entrenador en reemplazo de Gustavo Álvarez. Para sorpresa de muchos, el portugués Renato Paiva corre como opción para ser el nuevo DT.

Dentro de los candidatos que tiene en carpeta Azul Azul, el luso es junto con el argentino Martín Anselmi el que tiene más logros en su carrera como técnico. Tanto es así que a ambos profesionales los une una misma institución.

Es que tanto Paiva como el trasandino inscribieron sus nombres en la joven historia de Independiente del Valle. Mientras el europeo estuvo entre el 2021 y 2022, su sucesor fue el sudamericano, quien se llevó los honores a nivel internacional.

ver también El “problema” que complica a la U con los dos DT favoritos para reemplazar a Gustavo Álvarez

¿Se ilusiona la U? Los títulos de Renato Paiva como DT

La trayectoria del portugués en los banquillos comenzó en el 2018, en el equipo reserva del Benfica, donde se mantuvo hasta la Navidad del 2020. Tras ello, empezó su periplo internacional, en el cuadro de Sangolquí donde fue campeón del fútbol ecuatoriano en 2021.

A mediados del 2022, Renato Paiva partió a México, donde fracasó tanto en León como en Toluca, para luego llegar a Brasil, donde dirigió el 2023 al Bahía, equipo con el que ganó el Campeonato Estadual Baiano. El segundo y último título en su carrera.

Publicidad

Publicidad

Sus últimas dos experiencias en Sudamérica fueron en Botafogo, donde eliminó a Universidad de Chile en Copa Libertadores, y en Fortaleza. En ambos no logró terminar su proceso. Con esos antecedentes suena para aterrizar en el “Romántico Viajero”.

Los números del DT portugués en 2025

En Botafogo, Renato Paiva consiguió un rendimiento del 56.52 por ciento en base a 12 victorias, tres empates y ocho derrotas, tanto en Brasileirao como Libertadores y Mundial de Clubes. Mientras que en Fortaleza dirigió 10 juegos, y logró un 20% de desempeño, por un triunfo, tres paridades y seis caídas.

Publicidad