Tras una dura eliminación contra Lanús de Argentina en semifinales de Copa Sudamericana, distintos rumores han surgido sobre la continuidad del técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, y que pasará con el plantel el 2026.

El DT tiene contrato hasta finales del próximo año, pero luego de la derrota por la cuenta mínima con el cuadro argentino, Álvarez señaló que, por el momento, lo más importante es terminar la temporada con los azules en el Campeonato Nacional.

“No es lo único que puedo analizar, lamentablemente. Yo mantengo mi palabra de terminar este año, respirar profundo y sacar conclusiones”, expresó.

Lo que haría que Gustavo Álvarez se quede en la U de Chile

Según revela el periodista Renzo Luvecce, el DT de los azules, ha dado señales de una posible salida. “Me ratificaron desde el entorno del entrenador que su ciclo estaría cumplido con la Universidad de Chile y que hará lo posible para obtener el cupo de Chile 2 o ir como Chile 3″.

ver también “Me quedaría a vivir, pero…”: la confesión de Gustavo Álvarez por su continuidad en la U

Actualmente, U de Chile marcha en el sexto puesto de la tabla de la tabla de posiciones, lo que los clasifica a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, y con ello, el DT habría puesto condiciones para seguir en el equipo y rechazar posibles ofertas.

Crecen los rumores sobre permanencia de Álvarez en U de Chile/Photosport

Publicidad

Publicidad

Estas sería “que inviertan en el plantel, que sea una garantía, porque esta temporada, cuando pidió refuerzos a mediados de año, no le cumplieron y otra condición es que aumenten su salario, el cual ronda los 50 mil dólares mensuales”.

Asimismo, el comunicador señala en su publicación que el DT entienden que será complicado mantener a algunos jugadores, “quiere que le traigan jugadores con el mismo o mejor nivel”.

Si se hacen estos movimientos, el DT podría cambiar de opinión, agregando que “desde su entorno me indican que al técnico le gustaría dar un salto (un club de otra liga más fuerte o un combinado nacional), aunque aún no llegan ofertas concretas a su puerta”.

Publicidad