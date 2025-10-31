La aventura de la U de Chile en Copa Sudamericana llegó a su final y de la peor manera posible. El Romántico Viajero cayó por la cuenta mínima ante Lanús y se despidió del torneo en una semifinal que estuvo marcadas por dos enormes polémicas.

El gol de Rodrigo Castillo se generó luego de una evidente mano que el árbitro Alexis Herrera ni el VAR revisaron. Aunque no fue todo, ya que también hubo una falta de Agustín Cardozo que era para roja pero que tampoco analizaron en la cabina. Una situación que Gustavo Álvarez evitó abordar en conferencia de prensa, pero tras ver las imágenes decidió sacar la voz.

El entrenador del Bulla no había revisado los videos sobre ambas polémicas antes de conversar con los medios. Sin embargo, en su vuelta a camarines sí pudo analizarlas y apenas salió del Estadio Ciudad de Lanús disparó con todo.

Gustavo Álvarez acusa el robo de Lanús ante la U

La U quedó eliminada de la Copa Sudamericana y no pudo alcanzar la final por su propia falta de gol, pero también por decisiones arbitrales que le jugaron muy en contra. El gol y una tarjeta roja contra Lanús son las jugadas que marcaron la jornada, por lo que en el Bulla no se han quedado callados.

Gustavo Álvarez dejó muy clara su opinión por las polémicas jugadas en derrota de la U ante Lanús. Foto: Photsoport.

Gustavo Álvarez le restó importancia al hablar tras el partido a ambas situaciones, pero minutos más tarde decidió golpear la mesa. A la salida del estadio, el DT reconoció que pudo mirar las dos polémicas de la noche y reconoció que les robaron.

Publicidad

Publicidad

“En conferencia no la había visto la jugada y comparto lo que dicen. Es mano en el gol y es expulsión de Cardozo en el foul a Javier (Altamirano)“, comenzó señalando el estratega azul.

Pero más allá del lamento, Gustavo Álvarez enfatizó en que ya no pueden perder tiempo en pelear por aquello. “Si me quedo en el análisis del árbitro es una eterna amargura, no tiene solución“.

ver también Rivarola revela cómo salió del estadio el árbitro de la revancha entre U de Chile y Lanús: más polémica

En esa misma línea y para cerrar el tema, el entrenador de la U le hizo un llamado a su plantel para la recta final de la temporada. “Lo que sí tiene solución es el análisis futbolístico del equipo, del plantel y del proceso“.

Publicidad

Publicidad

Las decisiones del árbitro Alexis Herrera de seguro darán que hablar en los próximos días. En el elenco estudiantil no sólo se sienten sino que fueron claramente perjudicados por un juez que no estuvo a la altura.

La U le dice adiós a la Copa Sudamericana con la amargura de haber perdido un partido por polémicas arbitrales. El Bulla debe dar vuelta la página y buscar una revancha clasificando a Copa Libertadores 2026, un premio de consuelo para un año en el que esperaban mucho más.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

La U no tiene tiempo para lamentos y vuelve a Chile para enfrentar un duelo clave en la Liga de Primera. Este domingo 2 de noviembre desde las 12:30 horas el Bulla visita a Huachipato en el Estadio CAP.

ver también Sopa de Chuncho: Lanús en modo termo con picante burla a U de Chile tras eliminarla en Copa Sudamericana

Así está la U en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025