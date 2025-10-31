Es tendencia:
Copa Sudamericana

Rivarola revela cómo salió del estadio el árbitro de la revancha entre U de Chile y Lanús: más polémica

El reglamento dice que no pude ser válido un gol que en la jugada incluye una mano, ni siquiera casual, pero el árbitro de la revancha de la U y Lanús se fue del estadio sonriendo feliz y tranquilo.

Por Diego Jeria

Universidad de Chile sufrió la eliminación en Copa Sudamericana al caer contra Lanús en la semifinal de vuelta en argentina. Y también sufrió el pésimo y polémico arbitraje del venezolano Alexis Herrera.

El réferi valido el único gol granate pese a una evidente mano. como si fuera poco, dejó pasar una expulsión de Lanús cuando recién se jugaban los 5 minutos del duelo.

Diego Rivarola fue parte de la transmisión del partido en ESPN y tras el duelo reveló en el mismo canal cómo fue la salida de Herrera en el estadio Ciudad de Lanús.

Rivarola y el árbitro: “Se fue sonriendo”

“Con estas acciones obviamente es así, claramente el árbitro demostró poco carácter y poca personalidad. Sabía que no había público visita, sólo local, y nadie le dijo nada”, dijo Rivarola.

Lanús eliminó a la U con polémico arbitraje… que salió riendo.

Lanús eliminó a la U con polémico arbitraje… que salió riendo.

“Y se fue sonriendo porque nosotros lo vimos, pasó por al lado nuestro”, agregó el ex delantero de la U que esperaba cuñas de los protagonistas en la zona mixta del estadio.

“Quisimos preguntarle algo y se sonrió. Se fue de lo más bien. Comete errores que son detalles que marcan mucha diferencia, sobre todo en estas instancias”, añadió.

Rivarola sentencia que “es una mala costumbre en este tipo de torneos, da rabia… efectivamente hay árbitros localistas, o que para no complicarse la vida dejan pasar este tipo de situaciones que después te condicionan el partido”.

