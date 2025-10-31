En una polémica que seguirá dando que hablar estos días, la eliminación de U de Chile ante Lanús sigue trayendo reacciones por los cobros del juez Alexis Herrera. Y uno que siempre alza la voz por los azules es Diego Rivarola.

El emblema de la U y actual comentarista de ESPN Chile estuvo en Buenos Aires cubriendo el partido. Ahí, comentó el partido para la señal y post encuentro fue a zona mixta a captar reacciones.

Anteriormente, hubo reclamos de otros países por sus comentarios parcializados en la transmisión de la señal. Por ello, ante Lanús se le vio más recatado a la hora de manifestarse por los polémicos cobros del árbitro venezolano.

Rivarola echa afuera su crítica por “robo” a U de Chile

Diego Rivarola viajó de vuelta a Chile tras la eliminación de la U. Ahí, habló con RedGol y dio su parecer en modo hincha sobre el controvertido partido que dejó a U de Chile sin Copa Sudamericana.

Controvertidos cobros del juez Herrera hacia la U / (Getty Images)

Ante la consulta de si fue robo el partido de Lanús contra la U, Rivarola contestó al instante que “sí, se puede decir. Hay otras palabras, pero sé, la verdad es que fue lamentable”.

“Fueron fouls muy cobrables y claramente en este tipo de competencias muchas veces los árbitros no están a la altura”, criticó, con notoria molestia, mientras se tomaba fotos con hinchas azules.

Con esas frases, Gokú se despidió de las transmisiones bullangueras tras una larga aventura tanto en Copa Libertadores como en Sudamericana siguiendo al equipo donde es ídolo.

Así se descargó el referente azul tras la eliminación:

