Siguen las reacciones al anuncio de Gustavo Álvarez, quien informó su salida de U. de Chile pese a que tiene contrato por otra temporada más. Acusando un desgaste con la dirigencia, el DT fue claro: “Lo mejor para la U es que cambie el entrenador para el 2026“.

Las respuestas están divididas. Algunos recibieron la noticia con brazos abiertos, mientras que otros le piden que continúe hasta el término de su contrato. Algunos se molestaron por la actitud del entrenador, mientras que otros lo despiden como un ídolo del club.

Por su lado, Diego Rivarola entiende a ambas partes. Eso sí, al exdelantero le gustaría que Gustavo Álvarez continuará por otra temporada más.

“En otros años, a lo mejor, sin que pasase lo que pasó, a Álvarez lo echaban. Eso en años anteriores. Pero Álvarez le fue dando algo a la U que había perdido. ¿Es poco? Para la historia de la U, es poco. Pero para los últimos años, ha sido de lo mejor“, dijo Rivarola en ESPN.

Diego Rivarola quiere que Gustavo Álvarez siga en U. de Chile | Photosport

“Yo le daría un año más a Gustavo Álvarez”

“Es válido que haya gente que piense que Álvarez se tiene que ir y es válido que haya gente que quiere que se quede. Hay argumentos fuertes para ambas opciones. Yo le daría un año más“, sumó Diego Rivarola.

¿Es posible? El DT ha mantenido su posición, mientras que dentro del plantel se han manifestado a favor su estadía. “Hay detalles, como toda persona, en que a veces no está cómodo, y se pueden arreglar. Están a tiempo todavía, Gustavo es un buen entrenador”, dijo Charles Aránguiz.