Charles Aránguiz actúa de mediador para que Álvarez no se vaya de U. de Chile: “Están a tiempo para que continúe”

El volante de Universidad de Chile asegura que no le quedó claro que el entrenador se irá del club pues aún puede arreglarse con la dirigencia

Por Felipe Escobillana

La chispa que encendió Gustavo Álvarez en Universidad de Chile al señalar que lo mejor es que el club busque otro entrenador, repercutió de tal modo que Charles Aránguiz salió a pedir que arreglen las cosas con la dirigencia.

En la zona mixta del Santa Laura, el ídolo del Bulla manifestó en primera instancia sobre Álvarez que “no entendí que estaba renunciando o que el 2026 él no estaba”, aunque todo el mundo haya comprendido lo contrario.

Agregó el ex volante del Bayer Leverkusen que “lo que yo entendí es que está molesto por algunas situaciones, no entendí que estaba renunciando o que el 2026 él no estaba”.

El mensaje de Charles Aránguiz a la dirigencia

Por lo mismo espera que el DT fume la pipa de la paz con la dirigencia. “Hay detalles, como toda persona, en que a veces no está cómodo y se pueden arreglar. Están a tiempo todavía, Gustavo es un buen entrenador”, explicó.

De hecho quiere que en Azul Azul no dejen partir al DT. “La directiva está a tiempo de mejorar cosas, ver si él está de acuerdo con eso y si está conforme para continuar”, imploró.

Eso sí, entiende que puede tener mejores horizontes. “Es buen entrenador, no me gusta hablar de ellos o de los colegas, cada persona toma lo mejor para cada uno. Y si tiene un proyecto mejor que el que le puede ofrecer la U hay que respetarlo”, sentenció Charles.

Lo concreto es que este sábado, ante Iquique, Álvarez entrenará por última vez a U de Chile tras dos años al mando. Luego, habrá que encontrar la fórmula para su salida.

