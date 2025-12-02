Un verdadero golpe recibió U. de Chile con el anuncio de Gustavo Álvarez. Este lunes, antes del penúltimo partido de la temporada contra Coquimbo Unido, el técnico argentino reveló que dejará su puesto. “Lo mejor para la U es que cambie el entrenador para el 2026“, dijo.

El DT aún tiene contrato por otra temporada, así que, después de su declaración de despedida, comenzará la negociación con Azul Azul para llegar a un acuerdo económico para terminar su vínculo. Y sobre eso habló Cristián Caamaño en ESPN.

“10 años después, estamos siendo protagonistas de la saga ‘El rehén’. Así como el rehén 1 fue Jorge Sampaoli, el rehén 2 es este señor. Esta es una estrategia del señor Gustavo Álvarez, porque él tiene contrato vigente”, comenzó diciendo el periodista deportivo.

“A partir de su anuncio, aún no ha comunicado oficialmente a la dirigencia o al director deportivo, él ha dado una información. Y a partir de ahora comienza el gallito. La U no lo quiere despedir. Hay 1.2 millones de dólares sobre la mesa que la U no está dispuesta a renunciar”, sumó.

“Si Gustavo Álvarez quiere renunciar, tiene que pagar”

“Si es verdad que no tienen ningún acuerdo ni nada, va a tener que aparecer ese maletín sobre la mesa del CDA. Un millón 200 mil dólares es la cláusula de salida de Gustavo Álvarez y, si él quiere renunciar, también tiene que pagar eso“, complementó Cristian Caamaño.

Por su parte, el DT aseguró que su decisión de dejar la banca azul, algo que ahora debe negociar, “está bien lejos del oportunismo. Mirando a los hinchas, yo no tengo ninguna propuesta de trabajo. Mi enero será descansar y recargar energías con mi familia”.