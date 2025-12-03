Universidad de Chile sigue procesando el abrupto adiós de Gustavo Álvarez como entrenador. Los azules se quedarán sin DT para el 2026 y, considerando el 1-1 ante Coquimbo Unido en el Santa Laura, al parecer también sin jugar la próxima Copa Libertadores.

La postura del argentino de oficializar su decisión a dos fechas de que termine el torneo está siendo bastante criticada por cierto sector, quienes apuntan a que esto solo perjudica a la U en su cierre de año.

Así mismo lo analizó Federico Valdés, ex presidente de Azul Azul y uno de los más exitoso al mando del bulla, quien en el marco de un homenaje a Pablo Longueira se dio el tiempo de disparar contra Álvarez por su decisión.

Federico Valdés critica a Gustavo Álvarez por su adiós de la U

El ex dirigente del romántico viajero aseguró que “no tengo mayores antecedentes, pero tras escucharlo me queda claro que él no debe seguir en la U por las razones que sea y tendrán que abocarse a buscar otro entrenador”

“Anunciar un retiro antes que termine el torneo solo puede perjudicar al equipo, que está peleando por ir a torneos internacionales. Me hubiese gustado que esperara hasta el último partido”, agregó.

Gustavo Álvarez se irá de Universidad de Chile sin poder haber sido campeón de la Primera División. | Foto: Photosport.

Para cerrar, Valdés avisó que “no creo que el plantel esté preocupado por eso. Por mi experiencia, lo que ocurre en el camarín está bastante disociado de lo que ocurre con los dirigentes”.

Cabe recordar que la U quedó tras el 1-1 ante Coquimbo Unido en el cuarto lugar con 52 puntos. De momento los azules están clasificando a la Sudamericana y para ir a la Libertadores necesitan vencer a Iquique y que Everton rescate puntos ante O’Higgins en la última fecha.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules regresarán a la acción este sábado 6 de diciembre cuando desde las 18:00 horas enfrenten a Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones. Este duelo será válido por la fecha 25 de la Liga de Primera.

