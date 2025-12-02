Gustavo Álvarez sabe perfectamente que su ciclo como DT de la U de Chile está cerca del final. Lo dejó clarísimo él con sus declaraciones en el Centro Deportivo Azul, donde lanzó directamente que lo mejor para el club es optar por otra mano técnica para la temporada 2026.

En ese contexto, el Bulla igualó 1-1 ante Coquimbo Unido y mantuvo vivo el récord del Ballet Azul que amenazaba el cuadro Pirata. Álvarez recibió el cariño del hincha en el estadio Santa Laura en el que pudo haber sido su último partido como local en el Romántico Viajero.

“Aprovecho de felicitar a Cqouimbo por la campaña extraordinaria. Eso no es justificación para nuestra pérdida de puntos. Siempre tengo autocrítica, a veces se gana y se cometen errores. De este lado lo que se hizo bien, del otro lo que se hizo mal”, dijo Álvarez a la consulta de si había logrado convencer al grupo de jugadores.

Gustavo Álvarez recibió mucho cariño en el duelo ante los Piratas. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Todo eso porque él mismo reconoció que no había podido dar el brazo a torcer de la plana mayor de Azul Azul. “Sería soberbio responderle que no, yo al plantel lo convencí. El mensaje siempre fue el mismo, la recepción siempre fue la misma. Pero es una pregunta que deberían responder ellos”, manifestó el ex DT de Huachipato y de Patronato de Argentina.

“Son el termómetro preciso, te conocen en el día a día, las buenas, las malas, las fáciles y las difíciles. Deberían hacerle esa pregunta a los jugadores y yo aceptar las respuestas”, manifestó Álvarez, quien llegó a la U tras haber conducido a Huachipato a conquistar el Campeonato Nacional 2023.

Gustavo Álvarez resume su ciclo en la U de Chile: “Es muy difícil expresarme”

Gustavo Álvarez sabe que su ciclo en la U de Chile dejó varias emociones, como haber ganado el Superclásico en el estadio Monumental luego de 23 años. O haber conquistado la Copa Chile. Ni hablar de haberse encumbrado nuevamente en el plano internacional con esa semifinal de la Copa Sudamericana.

En ese contexto, una periodista le entregó un cuadro con una fotografía al DT de los azules. Fue de aquel triunfo por 3-0 de la U ante el Cacique en la Supercopa. “Primero lo agradezco, después me emociona. Fui muy claro: tengo la obligación de decirle a la dirigencia lo que se necesita o es mejor para el proyecto”, admitió.

Gustavo Álvarez recibió este recuerdo. (Captura U de Chile).

“Públicamente no diré nada que no haya hablado con ellos. El futuro es incierto, al hincha es muy difícil expresarme. Me sale la palabra gracias, cariño, amor y me quedo corto. Esta gente me devolvió mucho más de lo que yo le di”, sentenció Álvarez, quien también dirigió en el fútbol peruano antes de su desembarco en el de Chile.

Universidad de Chile no depende de sí misma para ganar el Chile 2 y entrar directo a la fase grupal de la Copa Libertadores.