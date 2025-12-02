Es tendencia:
Universidad de Chile

Charles Aránguiz explota en defensa de la U de Chile: “No quiero verle la cara a la ANFP ni el Sifup”

El Príncipe dejó una muy firme defensa a la U de Chile cuando le preguntaron por su asistencia a la Gala Crack con la mejor de las ondas. ¡Ufff!

Por Jorge Rubio

Charles Aránguiz dejó la grande luego del empate de Universidad de Chile ante Coquimbo Unido.
Charles Aránguiz salió en defensa de la U de Chile, aunque el cierre de su entrevista con TNT Sports apuntaba a la buena onda. Al menos eso quiso el periodista Marcelo Díaz, quien dejó invitado al Príncipe para la próxima edición de la Gala Crack el 8 de diciembre.

Pero la respuesta de Aránguiz no fue en el mismo tenor amigable. Más bien todo lo contrario. “Seguramente va a tener algún premio”, le dijo el citado comunicador al cabo del empate 1-1 entre azules y Coquimbo Unido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.

El no del puentealtino se escuchó muy fuerte y claro. “Nunca he buscado un premio individual, no tengo muchas ganas de ir”, expuso el centrocampista, quien vive su segundo ciclo en el Romántico Viajero. Regresó al Centro Deportivo Azul tras una estadía en Inter de Porto Alegre, donde es un ídolo.

Charles Aránguiz tuvo un encontrón con Cecilio Waterman en el estadio Santa Laura. (Andres Pina/Photosport).

“Defiendo un club, este año me he sentido pasado a llevar con este club. No tengo ganas de verle la cara a gente de la dirigencia ni del Sifup”, dijo Charles Aránguiz, quien aclaró que se refería a la plana mayor de la ANFP. Con ellos no tiene ningún interés en compartir.

Charles Aránguiz sale en defensa de la U de Chile: “No quiere verle la cara a nadie”

Charles Aránguiz dejó muy claro que la Gala Crack no forma parte de su lista de prioridades, aunque también evidenció que eso se debe a los destratos que ha sentido junto al plantel de la U de Chile. “Me he sentido pasado a llevar”, dijo el otrora centrocampista del Bayer Leverkusen.

No quiero verle la cara nadie. Ni darle la mano ni mostrar una sonrisa mentirosa. Nos han pasado a llevar a este año y repito, no tengo ganas de ir“, sentenció Aránguiz, quien todavía tiene un partido más para cumplir el premio de consuelo del Romántico Viajero. Aunque no expresó detalladamente a cuáles desaires apuntaba.

Charles Aránguiz sorprendió a todos en su entrevista con TNT Sports. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

El Bulla cerrará su participación en la Liga de Primera ante Deportes Iquique, que está en la lucha por evitar el descenso y gracias a Álvaro Ramos se aferra a la máxima categoría del fútbol chileno. Y ya quedó muy fuertemente dicho que no irá a recibir ningún reconocimiento…

Revisa la respuesta de Charles Aránguiz

Así va la U de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Universidad Católica tiene la primera opción de quedarse con el Chile 2 en la Liga de Primera 2025. La U de Chile se ubica en el 4° puesto al cabo de 29 partidos.

