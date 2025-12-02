Universidad de Chile vivió un verdadero terremoto tras el anuncio de Gustavo Álvarez de no continuar en el club. José “Pepe” Rojas llora la partida del entrenador.

El argentino arribó en 2024 al Romántico Viajero y cambió la negativa tendencia que traía el club, donde se habían mal acostumbrado a lucha por el descenso en las últimas campañas. Con Álvarez al mando, lograron ser nuevamente protagonistas.

El análisis de Pepe Rojas

En general en el mundo Universidad de Chile hay tristeza por la salida de Gustavo Álvarez. El entrenador ganó dos títulos en el CDA y además, hizo respetar al club en los Superclásicos ante Colo Colo, volviendo a celebrar en el Monumental luego de 22 años y goleándolos en la Supercopa.

Uno de los que lamenta la partida del DT, es José Rojas. El histórico capitán del Romántico Viajero mostró su admiración por el trabajo del argentino, quien dejará el club tras el duelo con Deportes Iquique el próximo sábado 6 de diciembre.

ver también El quiebre del técnico Francisco Meneghini con O’Higgins que lo acerca a U de Chile

“Los técnicos tienen ciclos y, en este caso, Gustavo, para mí, vino a cambiar lo que venía haciendo la U. Desde la tranquilidad, el sello, la mística que se había perdido, de que se venía sufriendo en los años anteriores. La capacidad de Gustavo ha sido muy importante para todo lo que ha generado la U, siendo muy competitiva en lo internacional“, indicó el campeón de la Copa Sudamericana.

A la U le costó mucho tiempo encontrar un DT que les diera estabilidad, por lo que Rojas no pierde la ilusión de que Álvarez continúe. “A modo personal, me gustaría que siguiera, porque creo que los procesos han sido muy importantes, y salir a buscar un nuevo técnico y volver a repetir lo que se ha hecho, yo creo que cuesta mucho“, complementó el mundialista en Brasil 2014.

Publicidad

Publicidad

José “Pepe” Rojas llora el adiós de Gustavo Álvarez. Imagen: Photosport

Si bien Gustavo Álvarez tiene contrato con Universidad de Chile hasta fines de 2026, es muy complicado que desde el club lo puedan convencer de revertir su decisión. De esta manera, desde el Romántico Viajero tendrán que salir a buscar un entrenador, donde Francisco “Paqui” Meneghini es el principal candidato.

“Justo hablábamos de los ciclos, que a veces se terminan. En líneas generales, va a dejar una buena base, pero volver a encontrar un técnico con las características de Gustavo puede ser difícil“, cerró Pepenbauer.

Publicidad