“Molesta que te estigmaticen”: Pepe Rojas recordó los memes virales en su contra

El histórico capitán de U. de Chile anunció su partido de despedida e hizo un repaso por su exitosa carrera con los Azules y la Selección Chilena.

Por César Vásquez

José "Pepe" Rojas ganó 11 títulos en su carrera.
José “Pepe” Rojas es uno de los jugadores más importantes en la historia de Universidad de Chile, con paso en la Selección Chilena. Pasado un tiempo de su retiro, decidió hacer un repaso por su carrera.

El zurdo es el capitán que más vueltas olímpicas ha dado con la camiseta del Bulla. Tras dejar el fútbol en 2022 con la camiseta de Curicó Unido, ahora decidió anunciar su partido de despedida para el 29 de enero de 2026 en el Estadio Nacional. Los hinchas Azules le podrán dar un merecido adiós al que levantó la Copa Sudamericana 2011.

Pepe Rojas y las burlas

José “Pepe” Rojas debutó en U. de Chile en el 2003 y estuvo ahí hasta el 2015, salvo un breve paso por Independiente en 2006. Jugó la Copa del Mundo de Brasil 2014 con La Roja y ganó la Copa América de Chile en 2015.

Me siento un privilegiado por los momentos que viví en el fútbol, que fueron de todo: buenos, malos, más o menos, salir campeón y perder finales“, indicó Rojas a LUN. Al ser consultado si Jorge Sampaoli era el mejor entrenador que tuvo, hizo una profunda reflexión.

“Atajé mejor que Johnny Herrera”: el día de Luciano Civelli como arquero de la U ante Lanús

“Atajé mejor que Johnny Herrera”: el día de Luciano Civelli como arquero de la U ante Lanús

Jorge es uno de los técnicos más importantes que tuve, porque claramente logramos muchos hitos. Aunque para mí todos los técnicos me dejaron alguna huella, una palabra o un ejercicio“, detalló. Con el casildense ganó la Sudamericana de 2011 y la Copa América de 2015, entre otros títulos.

En un clásico ante Universidad Católica en 2013, Ismael Sosa hizo gala de su gran velocidad y se llevó a Pepe Rojas en una jugada que terminó en gol de Milovan Mirosevic. Desde entonces, en redes sociales comenzaron a hacer burlas al zurdo y lo tildaron de “lento”, haciendo hasta memes de eso. Pepenbauer enfrentó esta situación.

Mira, eso es parte del folclore chileno. No puedo centrar toda mi carrera en algo que surgió de una sola jugada. Todos los años que estuve en la U no creo que hayan sido en vano. Actualmente, es cada vez menos y para mí ya el tema es pasado”, comentó oriundo de Talagante.

Molesta que te den y que te estigmaticen por eso. Gané 10 títulos con la U, estuve en la Selección, y que te estigmaticen por una jugada circunstancial lo encuentro injusto“, cerró Pepe Rojas.

