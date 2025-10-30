Universidad de Chile se juega el todo o nada ante Lanús por la Copa Sudamericana. Luciano Civelli hace 12 años, fue protagonista de este choque jugando como arquero.

En la ida jugada en Santiago, los dirigidos por Gustavo Álvarez igualaron 2-2 de forma agónica. Por esta razón, ahora deben ir a conseguir un triunfo a La Fortaleza. La última vez que los Azules visitaron este recinto, no lo pasaron para nada bien.

El recuerdo de Luciano Civelli al arco

En la Copa Sudamericana del 2013, Universidad de Chile enfrentó a Lanús en octavos de final. El 18 de septiembre de ese año, jugaron la ida en Argentina con una goleada del Granate por 4-0. Lo más curioso vino en los minutos finales, cuando Johnny Herrera fue expulsado por una brutal infracción.

A los dirigidos por Marco Antonio Figueroa ya no les quedaban más cambios, por lo que Luciano Civelli tuvo que ponerse los guantes. El argentino era muy cuestionado en el club por sus constantes lesiones y un rendimiento que no justificó los cerca de 2 millones de dólares que pagaron por él. Claro que en La Fortaleza, tuvo la valentía de ir al arco.

“Un día antes del partido hicimos el picado y yo siempre elegía ir al arco. Le saqué un mano a mano al Pato Rubio en el predio de Lanús y eso le quedó grabado al ayudante del Fantasma Figueroa“, recordó hace algunos años en entrevista con AS. En la vuelta ganaron 1-0, pero fueron eliminados igual.

“Cuando expulsaron a Johnny se me pasó por la cabeza, pero Isaac Díaz me dijo ‘flaco, quédate arriba, estoy muerto’. Se me cruzó ir al arco, pero él me había dicho que se iba a poner. Entonces el árbitro dice ‘me dicen que el 11 vaya al arco’ y fui. Me puse los guantes, armé la barrera y atajé un tiro libre“, explicó el argentino.

En 2014 Civelli dejó U. de Chile después de nunca poder demostrar el rendimiento que tuvo en Libertad, el cual había maravillado a Jorge Sampaoli en 2012. En 2017, debido a los problemas físicos, se terminó retirando con Banfield a los 31 años. Si bien no triunfó en el Bulla, al menos dejó una imagen que hasta el día de hoy los hinchas recuerdan.

“Fueron diez minutos que se me hicieron dos horas. La Nación dijo que atajé mejor que Johnny y yo siempre digo que jugué de arquero en una Copa Sudamericana. Un lindo recuerdo, más allá de la eliminación”, cerró el arquero jugador Luciano Civelli.

