Universidad de Chile se juega esta tarde a partir de las 19:00 horas su partido más importante del año. Los azules visitan a Lanús por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, buscando romper a su favor el empate 2-2 de la ida en el Estadio Nacional.

Lamentablemente para este importante compromiso el bulla tendrá que jugar con una importante baja: Lucas Assadi. Por lejos el mejor jugador azul en este segundo semestre se perderá el partido por lesión, dejando a Gustavo Álvarez sin su gran joya en delantera.

Uno que analizó este complejo panorama para los azules fue Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en ESPN dejó en claro que la U extrañará y mucho al volante en suelo argentino ante los granates.

La advertencia de Yáñez a la U por ausencia de Assadi

El ex delantero partió diciendo que “en este partido la U va a echar mucho de menos a Lucas Assadi. Con más espacios, un equipo no tan abierto la U. La clave es que el equipo de Gustavo Álvarez tenga el balón”.

“Lucas Assadi en esta Copa Sudamericana ha sido clave, ha sido contundente, ha tenido personalidad. Ha tenido lo que no tuvo en momentos anteriores cuando Gustavo Álvarez le dio la chance”, agregó.

Lucas Assadi será baja en Universidad de Chile por una lesión el pasado domingo ante la UC. | Foto: Photosport.

Sobre Nicolás Guerra, el reemplazante de Assadi en delantera, Yáñez concluyó que “aporta juego asociado, que puede jugar de espalda, que busca por los costados… puede ganar más como conjunto, es otra fórmula. Pero en el mano a mano pierde mucho la U”.

Cabe destacar que la más probable formación de la U para visitar a Lanús será con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz y Felipe Salomoni en el mediocampo; Javier Altamirano, Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio en delantera.

¿A qué hora juega Universidad de Chile ante Lanús?

Azules y granates se verán la caras hoy jueves 30 de octubre a partir de las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

