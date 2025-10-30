U. de Chile está a horas de su partido más importante del año, porque este jueves 30 de octubre a las 19:00 horas enfrenta a Lanús para definir las semifinales de la Copa Sudamericana. Los azules quieren un ticket para la final, donde ya está Atlético Mineiro.

El cuadro universitario vuelve a una cancha argentina dos meses después del escándalo de Avellaneda. Por el castigo impuesto por Conmebol, jugará en el Estadio Ciudad de Lanús sin su público, pero igual de ilusionado con llegar a la definición por el título.

Para este partido, Gustavo Álvarez lamenta la baja de Lucas Assadi por “una lesión musculotendinosa de isquiotibiales” sufrida en el clásico universitario del pasado fin de semana. En su lugar, Lucas Di Yorio entrará en la formación titular contra Lanús.

El otro cambio será la salida de Matías Sepúlveda para el ingreso de Felipe Salomoni a la titularidad. El Tucu no está al 100 después de lesionarse en el partido de ida en el Estadio Nacional, aunque estará disponible en la banca de suplentes para esta noche.

La formación de U. de Chile contra Lanús

Con todo esto, la formación de U. de Chile será con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; Javier Altamirano, Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio.

Por su lado, Lanús no hará cambios para la revancha y formará con Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo.