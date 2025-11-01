Es tendencia:
Campeonato Nacional

Coquimbo Unido vs. Unión La Calera: Horario y dónde ver al cuadro pirata por la fecha 26 de la Liga de Primera

Piratas y Cementeros se enfrentan en un partido clave que podría dejar como campeones al cuadro aurinegro.

Por Franccesca Arnechino

Unión La Calera vs. Coquimbo Unido.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTUnión La Calera vs. Coquimbo Unido.

Después de una gran temporada en este 2025, Coquimbo Unido está muy cerca de lograr algo histórico en el fútbol chileno: ganar por primera vez el título del Campeonato Nacional. El equipo ha mostrado un rendimiento sobresaliente durante el año, lo que los tiene a las puertas de un momento que podría marcar un antes y un después en su historia.

Y este domingo tendrán la gran oportunidad de concretarlo cuando enfrenten a Unión La Calera en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la fecha 26 del torneo. Con el apoyo de su hinchada y todo lo hecho hasta ahora, los aurinegros sueñan con levantar el trofeo y escribir una página dorada en su camino.

Coquimbo vs. Unión La Calera: Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE

Coquimbo vs. Unión La Calera juegan este domingo 2 de noviembre, desde las 17:300 hrs. en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, por la Fecha 26 del Campeonato Nacional.

El partido entre Piratas y Cementeros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

