Coquimbo Unido quiere hacer historia en el fútbol chileno. El elenco dirigido por Esteban González recibe a Unión La Calera con el objetivo de sumar un nuevo triunfo y así alcanzar el título de la Liga de Primera.

El cuadro pirata ya estuvo cerca de la hazaña en 2005, pero el verdugo fue Unión Española. Por lo mismo, no quieren pasar sorpresas y ante los cementeros repite equipo estelar y que ya consiguió los tres puntos ante O’Higgins hace siete días atrás.

El tema es que para la final de está jornada se permitió el aforo de 18 mil personas y la hinchada de Coquimbo no desentonó. Con lleno total, recibieron al equipo y tiñeron de amarillo y negro la cuarta región. Incluso el papel picado y los globos tuvieron que ser retirados por los peloteros para poder continuar con el desarrollo del partido.

La emoción de Cristián Zavala

Cariño que emocionó hasta al plantel por el importante ingreso a la cancha. En especial a Cristián Zavala que es uno de los formados en el equipo pirata y que tuvo que dar la vuelta larga para llegar a está consagración.

Así se le captó en las cámaras de TNT Sports donde se le vio bastante emocionado, incluso al borde de las lágrimas. Lo que se extendió a todo el plantel antes del pitazo inicial del juez Franco Jiménez.

La emoción de Zavala en la final de Coquimbo ante Calera

Pero el partido de Zavala es más que especial tras su bullado año en Colo Colo. Sin oportunidades con Jorge Almirón, decidió buscar nuevos rumbos y en Coquimbo Unido encontró su lugar ideal.

Cristián Zavala compartió una emotiva postal de sus inicios en Coquimbo Unido

“La ilusión del 2018 sigue viva. Pero al tiempo de Dios”, indicó el ex en sus redes sociales. Incluso sumó una postal de aquel año cuando vestía la camiseta del Barbón. “Acá aún no debutaba pero soñaba con este momento”, recalcó el delantero que hoy busca hacer historia.

