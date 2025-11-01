La Liga de Ascenso 2025 terminó con Universidad de Concepción como el gran ganador de la temporada. El Campanil se quedó con el título en la Primera B y con el primer ascenso tras vencer por 2-0 a domicilio a Deportes Copiapó en el Luis Valenzuela Hermosilla.

Pese a que el León de Atacama tenía la fiesta lista para celebrar en su casa y con su gente el regreso a la Primera División, fueron los dirigidos por Cristián “La Nona” Muñoz quienes demostraron tener la mente fría en los momentos precisos del partido para quedarse con la victoria.

Luego de unos primeros minutos bastante trabados, fue la visita la que pudo pegar primero a los 31’ cuando Luis Rojas fusiló a Julio Fierro en la medía luna del área. El metal del local dejó algunas dudas con su reacción, aunque el disparo iba con mucha potencia.

En la segunda mitad los adiestrados por Hernán Caputto comenzaron a controlar el balón y las principales acciones de juego. Sin embargo, la U de Conce pudo aguantar de buena manera, asestando un golpe clave para ir cerrando el partido y el título.

Universidad de Concepción es campeón de la B y vuelve a la Primera División

Fue a los 59’ cuando llegó un tiro de esquina que parecía muy pasado, pero que en segunda instancia terminó en un centro que, luego de algunos rebotes, Jeison Fuentealba pudo mandar al fondo del arco. Era el 2-0 para el Campanil y el ascenso comenzaba a ser una realidad.

Copiapó sintió el golpe y así quedó demostrado apenas unos minutos más tarde, cuando a los 68’ se fue expulsado Thomas Jones por doble amonestación. Con esto, al local se le hizo casi imposible luchar aunque sea por un empate que obligara a un partido de definición.

La guinda de la torta para una tarde de ensueño para los penquistas llegó a los 88’ cuando Ignacio Herrera batió desde el punto penal la resistencia de Julio Fierro para poner el 3-0 final.

Universidad de Concepción le aguó la fiesta a Deportes Copiapó en el Luis Valenzuela Hermosilla. | Foto: Photosport.

Lamentablemente el final del partido manchó todo, ya que luego del tercer tanto del Campanil se generó una importante pelea entre ambos planteles, en donde incluso se vio como un hincha de Copiapó ingresó a la cancha para agredir a uno de los rivales. ¿El motivo de la gresca? Pues un festejo de Muñoz que no cayó muy bien a los locales.

Más allá del polémico final, Universidad de Concepción se quedó con el triunfo, con el la copa de campeón y con el primer ascenso a la Primera División para el 2026. Celebren penquistas, porque vuelven al fútbol de honor después de cuatro largos años en la B.