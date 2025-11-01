El torneo de la Primera B del fútbol chileno está entrando en etapas decisivas. Además del campeón y primer ascendido de nuestra división de plata se están definiendo los equipos que jugarán por la liguilla, esa que entrega el segundo pasaje a la máxima categoría.

Uno de estos equipos que luchará por subir es el San Marcos de Arica de Germán Cavalieri, elenco que cerró la fase regular con un contundente 3-0 sobre Rangers de Talca y que terminó tercero con 48 unidades.

Pese a la buena campaña, los nortinos bajarán el telón de este año con más dudas que certezas, ya que Cavalieri avisó que no tiene en mente seguir en el club. Es más, hasta confirmó que por estos días vendrá una reunión clave al respecto.

San Marcos de Arica se queda sin DT

En charla con el sitio Primera B Chile el entrenador argentino de 48 años afirmó que “cuando yo llegué a este club no había ningún orden. Hubo que ordenarlo todo y eso trae que mucha gente te odie porque vienes un poco a cambiarlo todo. Cuando me vaya de San Marcos, que seguramente es un ciclo que empieza a estar cumplido, voy a dejar un club ordenado”.

“Seguramente con el presupuesto que va a haber, se va a armar un equipo serio y competitivo y a mí me tocó ser ese que puso la piedra inicial, porque cuando llegué no estaba esa piedra inicial, era todo un desmadre. Vamos a tratar de meter el ascenso, pero yo sé que hemos hecho un gran trabajo”, agregó.

En ese sentido, Cavalieri sostuvo que “es un ciclo cumplido, un ciclo muy hermoso en el que estoy muy agradecido, queremos terminar de la mejor manera, queremos ganar el ascenso, pero siento que los ciclos se cumplen”.

“Así como en el año tenía la necesidad de mostrar mi trabajo, ahora siento que necesito un cambio de aire. Obviamente el club necesita un cambio de dirección y de gestión, entonces es muy alta la probabilidad de buscar otros rumbos”, añadió.

Para cerrar, el trasandino avisó que “con el presidente quedamos en reunirnos en estos días, pero bueno, estamos metidos en la etapa final. También hay que saber que los ciclos se cumplen y que a veces hay que saber cuando irse”.

