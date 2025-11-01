De infarto será la gran definición de la Liga de Ascenso 2025 entre Deportes Copiapó y Universidad de Concepción. Los dos líderes de la Primera B llegan igualados en 52 puntos, por lo que en el Luis Valenzuela Hermosilla esta tarde se jugarán una verdadera final.

Mientras el León de Atacama viene de empatar sin goles en su visita a San Luis de Quillota, el Campanil superó por 3-2 a Deportes Temuco como local en la jornada 29 del certamen.

Así las cosas, la ecuación para este partido en el norte entre ambos es bastante clara. El que gane obtendrá su pasaje directo a la Primera División. Pero… ¿Qué pasa si el encuentro termina igualado?

Así se define al campeón de la Primera B

Si Deportes Copiapó y Universidad de Concepción no logran romper el empate cerrarán la temporada 2025 con 53 puntos cada uno. En caso de darse ese panorama, no valdrán ni la diferencia de goles, goles a favor, partidos ganados, resultados entre ambos o incluso las tarjetas amarillas.

Deportes Copiapó y Universidad de Concepción definen al gran campeón de la Primera B. | Foto: Deportes Copiapó.

Una igualdad de puntos entre ambos elencos en el norte obligará a que se tenga jugar nuevamente un partido entre ambos para definir al campeón. Este compromiso será en terreno neutral y debería desarrollarse en un máximo de 72 horas después.

Hay que destacar que el campeón ascenderá directo a la Primera División, mientras que el que termine segundo tendrá que jugar una liguilla para disputar el ascenso restante. Este elenco comenzará desde la semifinal, mientras que los equipos que terminen entre el tercero y sexto en la tabla jugarán unos cuartos de final previos.

¿A qué hora juega Deportes Copiapó y Universidad de Concepción?

El León de Atacama y el Campanil se enfrentarán hoy sábado 1 de noviembre a partir de las 16:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Este compromiso será válido por la fecha 30 de la Liga de Ascenso 2025.