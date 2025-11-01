Hoy se decidirá el primer ascenso al Campeonato Nacional con el esperado partido entre Deportes Copiapó y Universidad de Concepción, que se disputará a las 16:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, por lafecha 30 de la Primera B.

Ambos equipos llegan con 52 puntos, pero el León de Atacama tiene una mejor diferencia de goles, por lo que un empate le será suficiente para coronarse campeón y volver a la Primera División.

¿A qué hora juega Deportes Copiapó vs. U. de Concepción y dónde ver EN VIVO?

Deportes Copiapó vs. Universidad de Concepción juegan este sábado 1 de noviembre, desde las 16:00 hrs. en el Estadio Luis Hermosilla, para definir el primer ascenso al Campeonato Nacional.

El partido entre Albirrojos y el Campanil, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS y de manera online por streaming, a través de HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports

VTR: 46 (SD) (Santiago)

DTV: 632 (SD)

ENTEL: 220 (SD)

CLARO: 189 (SD)

GTD/TELSUR: 82 (SD)

MOVISTAR: 484 (SD)

TU VES: 505 (SD)

ZAPPING: 96 (HD)

Tabla de posiciones de la Liga de Ascenso 2025

