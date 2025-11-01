Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Primera B

Deportes Copiapó vs. U. de Concepción: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por el Ascenso

Universidad de Concepción visita a Deportes Copiapó en la última fecha de la Primera B.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Se define el ascenso en la Primera B.
© MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORTSe define el ascenso en la Primera B.

Hoy se decidirá el primer ascenso al Campeonato Nacional con el esperado partido entre Deportes Copiapó y Universidad de Concepción, que se disputará a las 16:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, por lafecha 30 de la Primera B.

Ambos equipos llegan con 52 puntos, pero el León de Atacama tiene una mejor diferencia de goles, por lo que un empate le será suficiente para coronarse campeón y volver a la Primera División.

¿A qué hora juega Deportes Copiapó vs. U. de Concepción y dónde ver EN VIVO?

Deportes Copiapó vs. Universidad de Concepción juegan este sábado 1 de noviembre, desde las 16:00 hrs. en el Estadio Luis Hermosilla, para definir el primer ascenso al Campeonato Nacional.

El partido entre Albirrojos y el Campanil, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS y de manera online por streaming, a través de HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports

  • VTR: 46 (SD) (Santiago)
  • DTV: 632 (SD)
  • ENTEL: 220 (SD)
  • CLARO: 189 (SD)
  • GTD/TELSUR: 82 (SD)
  • MOVISTAR: 484 (SD)
  • TU VES: 505 (SD)
  • ZAPPING: 96 (HD)

Tabla de posiciones de la Liga de Ascenso 2025

Publicidad
La IA predice el resultado de Deportes Copiapó vs. U de Concepción: “Mi pronóstico es…”

ver también

La IA predice el resultado de Deportes Copiapó vs. U de Concepción: “Mi pronóstico es…”

Lee también
Santiago Morning recibe la peor noticia: ¿Desciende?
Chile

Santiago Morning recibe la peor noticia: ¿Desciende?

Partidos de hoy, viernes 31 de octubre y dónde ver en vivo
Noticias

Partidos de hoy, viernes 31 de octubre y dónde ver en vivo

¿Dónde ver a Copiapó vs U. de Concepción por la Primera B?
Chile

¿Dónde ver a Copiapó vs U. de Concepción por la Primera B?

Pronósticos Huachipato vs Universidad de Chile: la U necesita dejar atrás la eliminación
Apuestas

Pronósticos Huachipato vs Universidad de Chile: la U necesita dejar atrás la eliminación

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo