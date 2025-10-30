Fin de semana decisivo en el fútbol nacional. Tanto la Liga de Primera, como el Ascenso, pueden coronar al campeón de su respectiva división, mientras en la A asoma Coquimbo como principal candidato, en la B la pelea es más pareja y a la última fecha llegan Deportes Copiapó y Universidad de Concepción como líderes del torneo, ambos con 52 puntos.

Por esas curiosidades de la vida, ambos elencos se medirán en esta última jornada de la fase regular y por consiguiente el ganador se coronará campeón de la categoría y se quedará con el cupo directo a la Primera División 2026.

Es en ese contexto que en RedGol nos adelantamos al crucial duelo de la B y le preguntamos a la Inteligencia Artificial por un pronóstico exacto ¿Qué nos dijo? Descubre toda la información a continuación.

La IA predice el resultado de Copiapó vs. Universidad de Concepción:

ChatGPT fue la inteligencia artificial utilizada en esta oportunidad, herramienta que tras un análisis de la temporada de ambos clubes determinó que el favorito a quedarse con el partido es Deportes Copiapó, sobre quien señaló que ganará 2-0.

La IA pronóstica el triunfo para Copiapó por encima del ‘Campanil’. (Foto: Sebastian Cisternas/Photosport)

Los motivos tras esta decisión son que “Copiapó tiene un rendimiento como local muy sólido: pocas derrotas, buena diferencia de goles” además de que “en los enfrentamientos directos, Copiapó ha salido favorecido más veces”.

Finalmente, agrega que, si bien la Universidad de Concepción es un cuadro competitivo, juega como visitante y “tiene un registro algo más débil fuera de casa”.

Pero como sabemos esto no es una ciencia exacta y la inteligencia artificial le dio una esperanza al ‘Campanil’ al señalar que: “(La) Universidad de Concepción también ha mostrado capacidad de ganar partidos importantes, por lo que no se puede descartar que marque”.

Probabilidades de triunfo, según la IA:

Al momento de dar a conocer las probabilidades de triunfo y empate que hay en este partido, la IA favoreció al cuadro nortino con un 25% por sobre las opciones universitarias, mientras que en segundo lugar asoma el empate como la opción más probable con un 31%, resultado que ojo, porque despierta las opciones loinas, 3° en la tabla de posiciones.

Deportes Copiapó gana: 47%.

Empate: 31%.

Universidad de Concepción gana: 22%.

¿Cuándo juegan Copiapó vs. Universidad de Concepción?

El enfrentamiento entre Deportes Copiapó y la Universidad de Concepción se juega este sábado 1 de noviembre a partir de las 16:00 horas de Chile en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó.