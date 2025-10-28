Para los amantes del fútbol chileno, la Primera B es un elixir que siempre se puede disfrutar a la par de la Liga de Primera. De hecho, muchas veces llega a tener mayor brillo que la máxima categoría.

Este año, precisamente, la emoción se ha tomado el torneo del ascenso. A falta de tres partidos, hay dos equipos empatados en la cima, Deportes Copiapó y la Universidad de Concepción. Además, en la próxima fecha se enfrentan. ¡Hazte esa, Liga de Primera!

Pero, estamos en Chile, nada sucede sin algún tipo de polémica. En esta ocasión, las complicaciones vienen con la barra visitante, cuyo ingreso no será tolerado. Pese a ello, en la Universidad de Concepción amenazan con tomar medidas y viajar a Copiapó.

ver también “No es el indicado”: Filtran la fecha de salida de Fernando Ortiz de Colo Colo

La amenaza de los hinchas de la U de Conce

A través de un comunicado en sus redes sociales, en la Universidad de Concepción expresaron su molestia con lo ocurrido. “Lamentamos profundamente que la decisión de un club local empañe la fiesta del fútbol chileno“, dijeron desde el Campanil.

Eso, desde la parte oficialista. Pero, no es todo. La barra de la U de Conce ya se prepara para hacer caso omiso a la decisión del local y viajar igual. “Ante la incompetencia y discriminación arbitraria, informamos que los buses que saldrán de Concepción están confirmados“, aseguraron en un comunicado de Los del Foro, la barra oficial del Campanil.

En la misma cuenta, se dio la confirmación que ya son dos buses los que tienen destino a Copiapó. Además, confesaron que habrá gente que de todas maneras ingresará como público local, lo que puede generar serios problemas de seguridad.

Publicidad

Publicidad

Copiapó empató ante el San Luis de Chupete Suazo, en la última fecha | Photosport

¿Cómo está la tabla de la Primera B?